澳門爆疫｜110宗個案暫揭5群組　包括一醫護　明起啟用澳門蛋方艙

澳門爆發新冠疫情，當地感染應變協調中心今午（23日）公布，累計110名核酸結果陽性的個案，包括73女、37男，包括一名醫護人員確診。據流行病學調查，110宗個案，有8人未歸入群組，其他個案暫分成五個群組，當中有四個群組有關連。應變協調中心亦宣布，明日（24日）上午6時起停用北安臨時檢疫站，並啟動位於澳門蛋的方艙醫院C館。



110人核酸陽性 包括一名醫護

應變協調中心表示，截至今午3時，共發現110名核酸陽性個案，包括73女、37男，年齡8個月至89歲。110人中有32人有症狀、78個為無症狀感染者。

確診者中包括一名於仁伯爵綜合醫院特別急診工作的採樣員，目前沒有任何症狀，已送往醫觀酒店接受隔離醫學觀察。目前暫未確定其受感染的地點是否與工作場所相關，亦未發現其工作地點有其他同事受感染。

暫發現有5群組 4個有一定關連

據流行病學調查，110人中有8人未歸入群組，其餘個案暫分成五個群組，包括艷麗大廈外僱群組涉55人、達昌大廈群組涉38人、黑沙環添豐乾洗有限公司涉4人、澳迪健身會涉3人、以及國際中心群組涉2人。

應變協調中心續指，據初步掌握的資訊，艷麗大廈外僱群組、達昌大廈群組、黑沙環添豐乾洗有限公司、及國際中心群組有一定關連，而澳迪健身會暫時未與其他群組找到明確關連。

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明起停用北安臨時檢疫站 啟用澳門蛋方艙醫院

另外，明日上午6時起，澳門將停用北安臨時檢疫站，並啟動位於澳門蛋的方艙醫院C館，以應對日漸增加須接受檢疫的人士。應變協調中心指，澳門蛋方艙醫院C館的空間較北安臨時檢疫站大，更有利於疫情防控，提高居民等候時的舒適度。

紅碼區標準由出現一例個案改為兩例

應變協調中心亦宣布，因應疫情變化，將調整封控區（即紅碼區）及防範區（即黃碼區）的設立標準。在新標準中，出現一宗未管控個案的大廈將列為黃碼區，出現兩宗未管控個案才會劃定成封控區。