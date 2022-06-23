澳門爆疫︱賀一誠指病毒株屬BA.5.1　加強溯源檢查　拒「躺平」

澳門疫情反彈，最新（23日）累計確診增至110宗，政府宣布關閉特定場所抗疫。澳門行政長官賀一誠指出，現時澳門病毒株為BA.5.1，與內地流行病毒株不同，將加強溯源工作，包括檢驗來自海外的冷凍食品鏈，他又指，不會就娛樂場所採取「一刀切」，「邊間有，就停邊間」。賀一誠又批評提出「躺平」人士，對澳門恢復經濟帶來影響，「我哋要同內地接觸，要內地遊客嚟。我好坦誠講，作為政府躺平最簡單，我拎錢出嚟醫病之嘛，但值唔值呢？」



澳門行政長官賀一誠指出，現時澳門病毒株為BA.5.1，與內地流行不同，將加強溯源工作，包括檢驗來自海外的冷凍食品鏈。（澳門新聞局）

今次疫情形勢比以往更複雜、更嚴峻

澳門行政長官賀一誠表示，今次疫情形勢比以往更複雜、更嚴峻，澳門政府已採取一系列措施，包括分區分級防控、全民核酸檢測、全民快速測試等，做到「堅持外防輸入，內防反彈」，政府今日亦已頒布關閉涉及除口罩的特定場所，強調疫情仍然是可控之中，有信心盡快恢復秩序。

澳門行政長官賀一誠作出批示，自6月23日下午5時起，停止堂食，同時關閉所有電影院、酒吧、夜總會、理髮店及泳池等設施。（澳門新聞局）

未封賭場 賀一誠：非一刀切

賀一誠指出，現時發現的病毒株為BA.5.1，內地非流行分支，而是在英、美等地流行，承認溯源工作比較困難，又指BA.5.1 比BA2.12.1 來勢較快，但治療方式一樣，不會對人體有更嚴重的危害，正因為其傳染力更強，所以要更多防疫措施，政府為了加快找出源頭隔斷，會擴溯源範圍，包括冷凍食品輸送鏈。

被問到為何未有要求關閉賭場等娛樂場所？賀一誠解釋，在2020年，當時沒有任何檢測手段，才會決定關閉娛樂場所，但今次已經有協議「如果邊間有（爆疫），就停邊間，非一刀切」，經調查娛樂場所病例，其中有2人在本月15至20日是休息。當局補充，另有一名莊荷及一名酒店清潔工確診，以及一名被列為密切接觸者的主管。

斥躺平礙經濟 「如果唔想同內地通關係可以咁諗」

對於有外界就「躺平」提出討論，賀一誠直指，推動澳門經濟活動必須恢復與內地通關，因此防疫措施要乎合國策，「提到躺平，如唔想同內地通關係可以咁諗，但如果少少事就躺平，唔採取動態清零，對澳門影響好大。如果躺平，就唔使開記者會，最多有病咪政府醫囉，又唔使入ICU用呼吸機。」

賀續指：「明白社會好多爭議，但我哋要同內地接觸，要內地遊客嚟，返去又要住14日咁邊個會嚟？呢個係經濟同社會之間找平衡點，如果放棄內地市場，又會有幾多外國客嚟？我好坦誠講，作為政府躺平最簡單，我拎錢出嚟醫病之嘛，但我哋值唔值得咁做呢? 大家要思考下。」