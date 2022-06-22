13名非本地培訓醫生獲批來港執業 將在急症科、内科等10部門服務
撰文：黃煦緻
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為了解決本港的醫生人手不足，醫管局今日（22日）表示，接獲香港醫務委員會通知，確認批准13名非本地培訓醫生的有限度執業註冊申請，該13名醫生將於公立醫院的心胸肺外科、急症科、家庭醫學、內科等10個部門服務。
醫管局現時共有42名非本地培訓醫生
醫管局接獲香港醫務委員會通知，確認批准13名非本地培訓醫生的有限度執業註冊申請，其中5名是新的申請，另外8名屬續期申請，在公立醫院協助分擔前線醫生的工作量。該13名醫生將於解剖病理學、心胸肺外科、急症科、家庭醫學、內科、神經外科、婦產科、兒科、放射科及外科服務。
連同早前獲批准的9名新申請及4名續期的申請，醫管局現時共有42名非本地培訓醫生以有限度執業註冊的形式，在公立醫院人手短缺的部門工作，以紓緩前線醫生的工作量。
當局表示，招聘非本地培訓醫生的工作將持續進行，當局會安排符合資格的申請者由有關臨床部門進行面試。醫管局將為適合聘用的申請者，按他們可以到港履任的時間，向醫務委員會提交有限度執業註冊申請。
當局指出，目前在所有專科招聘非本地培訓醫生為駐院醫生，至於在專科醫生流失情況較為嚴峻的專科，醫管局亦會招聘合資格的非本地培訓醫生為副顧問醫生。
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