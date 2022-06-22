消費券｜轉會攻略　八達通新登記最多送$230　一文睇清邊間最抵玩

【消費券第二期 / PayMe / BoC Pay /八達通 /八達通上限/ Alipay HK 支付寶 / WeChat Pay / Tap & Go】政府明日（23日）開放合資格市民轉會或新登記，惟今次消費券將新增兩間營辦商，即滙豐銀行PayMe及中銀香港的BoC Pay，搶客攻防戰一觸即發。6間營辦商近日陸續推出多個優惠，例如PayMe的Tesla抽獎、BoC Pay最高168元的轉會優惠，及八達通的儲印花送200元等。下文將分析它們各自的特色和優勢，以及介紹最筍的轉會優惠。



3.5萬間商戶接受PayMe佔最少

PayMe為滙豐銀行的電子錢包，早於2017年推出，為香港首個「個人對個人」（P2P）手機轉帳App，支援非滙豐用戶申請。惟4間舊有營辦商去年已積極接洽商戶，總覆蓋度已逾10萬間，PayMe目前僅得3.5萬間網上及實體商戶，相比下數量較低。

不過，PayMe的優勢在於可透過信用卡增值以賺取「獎賞錢」積分。事實上，PayMe便為新登記或轉會的滙豐信用卡用戶提供3倍積分；至於投保滙豐指定保險的用戶，可獲5,000元折扣券，每滿250元自動使用。

PayMe用家注意轉帳不適用於消費券

惟香港資訊科技商會榮譽會長方保僑提醒用戶，平時使用的轉帳功能，與使用消費券為兩回事，強調轉帳為P2P，不屬於消費券的適用範疇。他解釋，市面不少商戶並未申請商用版PayMe，以轉帳功能收款，容易令用戶誤解該付款方式，同樣適用於消費券。

適用對象︰滙豐銀行用戶/想以優惠價格使用更多滙豐服務人士

抽Tesla Model 3 滙豐信用卡用戶3倍積分

．領消費券用戶獲折扣券25元；

．自動參加幸運大抽獎，大獎Tesla Model 3；

．以滙豐信用卡增值享3倍「獎賞錢」；

．投保指定保險獲5,000元的商戶折扣券；

．推薦人及受薦人獲折扣券15元，首10名獲Tesla Model 3或iPhone 13 Pro；

．其他優惠（按此）

BoC Pay轉會優惠最高達168元

中銀香港的BoC Pay亦支援非銀行用戶申請，提供跨境支付及自動兌換人民幣服務，並可匯款至內地7間主要銀行戶口，包括中國銀行、中國工商銀行、中國建設銀行等。不過須注意，消費券無法跨境使用。此外，目前BoC Pay轉會優惠的金額最高達100元，若綁定賬戶或中銀銀聯信用卡，可額外再有68元獎賞，即轉會新用戶可獲168元。每推薦1人登記亦可獲20元，亦為即賞推薦優惠中金額最高。

根據去年資料，中國銀行於內地擁有龐大流動支付網絡，共覆蓋2,900萬間內地商戶，僅大灣區便佔230萬個，香港亦有逾7萬個。用戶在內地能以BoC Pay消費，包括購買高鐵票、搭的士及到商店購物等，功能與AlipayHK及WeChat Pay HK相近。

適用對象︰中銀香港用戶/經常往返中港兩地人士

網購優惠1,999元買iPhone13或PS5

．「轉會現金賞」100元； ．新用戶綁定帳戶或中銀銀聯信用卡獲68元；

．每成功推薦1人獲20元，不設上限；

．友和YOHO優惠︰1,999元買iPhone13（名額100個）、1,999元買PS5（名額20個）、999元買Switch（名額20個）；

．其他優惠（按此）

八達通須分多次拍卡領券

八達通為本港最普及的支付工具之一，目前有逾3,000萬張八達通卡在市面流通，去年更有約七成合資格市民以八達通登記消費券。市民較常用於乘搭公共交通工具、小額交易及部份屋邨的保安系統。

後來八達通為配合消費券發放，儲值額上限擴至3,000元，並將於年底再提升，但今期5,000元消費券，仍須分開多次拍卡領取，不利於大額交易。惟部份市民不諳科技，而其他數間卻須使用智能手機，八達通則成為唯一的選擇。

僅八達通可領交通補貼 不記名私隱保障最高

消費券適用於公共交通工具，並與交通補貼不衝突，雖然由去年起，AlipayHK的易乘碼、Tap & Go及BoC Pay的雲閃付等，分別登陸各種交通工具，惟目前僅八達通適用於交通補貼計劃，故交通範疇上更勝一籌。

此外，八達通並不會強制要求用戶安裝手機App，任何不記名八達通卡，均可登記消費券，私隱保障最高。同時尾期1,000元的八達通消費券，不受商戶及時間限制，除了可用於繳水電費等公共費用，亦能退回八達通卡套現。惟今次八達通推出的優惠與App綁定，用戶須透過App儲印花，才可獲得最高的200元。

適用對象︰長者、交通費用高、需私隱保障、有套現需要的市民

儲印花最多獲200元 新用戶再多30元

．首100萬名集齊8個印花獲50元；

．首100萬名集齊12個印花獲150元；

．現有用戶「續會」送5個印花；

．新用戶登記App獲迎新獎賞30元；

．九巴月票買3個月再送1個月等；

．其他優惠（按此）

AlipayHK「品牌Channel」搶最多200元禮券

AlipayHK為阿里巴巴螞蟻金服旗下公司，因此AlipayHK用戶於淘寶網購，可自動以電子錢包內的港幣兌換至人民幣付款，無須支付手續費。雖然消費券不適用於內地消費，但去年AlipayHK的優惠，亦有淘寶相關的「雙11購物節」優惠。

目前，AlipayHK已覆蓋全港逾10萬間商戶，並在每個月均會更新印花功能，近月亦推出「品牌Channel」功能，與商戶合作推出逾200款獨家優惠券，並於6月30日前每日可搶1張20元禮券，最多可搶10次，即最多200元。此外，轉會或新用戶可自動參與抽獎活動，有機會獲得洪嘉豪和張天賦的演唱會門票。

適用對象︰有淘寶習慣的市民、張天賦粉絲/經常往返中港兩地人士

抽張天賦演唱會門票

．於「品牌Channel」專頁關注3個品牌送10元；

．「勁賞搶」每日搶禮券20元，10日最多搶200元；

．抽洪嘉豪和張天賦演唱會門票；

．首次申請Q Credit Card獲批送1,000元禮遇；

．其他優惠（按此）

WeChat Pay HK專攻慈善 根據用戶消費次數捐錢

WeChat Pay HK與AlipayHK的定位相似，同樣以二維碼支付，推出儲印花優惠，目前覆蓋全港逾15萬間商戶，惟其所在的App，亦是一款即時通訊的社交平台，用戶可結合收付款功能互動，例如在聊天群組經電子錢包發放紅包，惟功能齊全的同時，界面亦相對豐富，進入消費券頁面的步驟增加，對於新用戶體驗不算友善。

至於WeChat Pay HK轉會或新用戶，獲5次抽獎機會，最高可獲88元加碼消費券，及50元的商戶電子現金券，並有多個聯合商場及銀行推出的優惠。WeChat Pay HK亦是唯一主打慈善公益活動，根據用戶的消費次數，所獲的公益印花數量，再將最高300萬元捐予惜食堂、香港單親協會及鄰舍輔導會。

適用對象︰WeChat用戶/熱心公益市民/經常往返中港兩地人士

派30元及提供5次抽獎

．登記領券獲30元及5次抽獎，獎品最高88元。

．綁定富融銀行最多送230元；

．新用戶送商戶現金券50元；

．與8間商場推「消費祭四重賞」；

．「日行一善」向慈善團體贈最高300萬元

．其他優惠（按此）

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Tap & Go送Edan收藏套裝

以Tap & Go領消費券的市民最少，與WeChat Pay HK同樣僅佔5%，惟Tap & Go的電子錢包，連接兩張包括Mastercard及銀聯的預付卡，只要商戶裝有任何接受該兩個機構的非接觸式讀卡機，均可付款，故Tap & Go在零售及網店商戶的覆蓋量有逾10萬個。

預付卡的好處不僅限於此，部份不能申請信用卡的市民，或難以購買機票、演唱會門票等。申請預付卡卻不須審查用家的薪金、背景等資料。

Tap & Go母企為香港電訊，與ViuTV所屬的香港電視娛樂，同屬一個集團，因此今年圍繞Edan（呂爵安）推出優惠，繼去年的簽名海報後，今年亦送出收藏套裝；而Tap & Go的HKT用戶亦可抽MIRROR演唱會門票。

適用對象︰MIRROR粉絲

．送csl 5G體驗包（名額10萬個）；

．推薦3人登記送「Edan收藏套裝」；

．其他優惠（按此）

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