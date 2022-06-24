檢疫酒店持假證明旅客增加　業界指會報警處理　預留後備房間應對

指定檢疫酒店「一房難求」，近期疑出現炒風，亦有訪港旅客持虛假檢疫酒店入住證明抵港。有業界表示，如發現旅客持有虛假預訂文件，會報警處理，但會盡量安排入住酒店少量備用房間。



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酒店業主聯會經理陳媛妍在港台《千禧年代》表示，七、八月的指定檢疫酒店已「好爆滿」，往年暑假屬黃金期，但今年供求情況更緊張，皆因內地國際線短缺，部分內地旅客選擇來港檢疫後，再轉返內地，加上港人開始外遊，返港後仍需接受七日隔離，令需求進一步上升。

陳透露，自政府推出指定檢疫酒店後，間中發現有旅客持無效酒店預約證明，不排除被旅行社或中介公司欺騙，出現假預訂情況。如酒店發現有虛假預訂情況，因涉及虛假文書，有刑事成分，會報警處理，而有關旅客會盡量安排入住後備房間，通常只有一兩間，原預留給已入住旅客因房間問題（如漏水、電源問題）轉房使用。

徐王美倫認為，讓港人居家隔離，緩和檢疫酒店的緊張情況，也鼓勵出遊，對業界而言是好事，「有出有入自然有生意」。（資料圖片 / 梁煥敏攝）

旅議會指居家檢疫有助鼓勵外遊

旅遊業議會主席徐王美倫在同一節目表示，無接獲虛假預約證明文件的相關投訴個案，但有從業界聽聞有旅客無預約或持假證明登記入住酒店，亦有旅行社被冒認，已報警處理。她建議，旅客應光顧可靠及出名的網站，或找持牌旅行社預訂酒店。

對於有建議容許返港人士居家檢疫，徐王美倫認為，讓港人居家隔離，有助緩和檢疫酒店的緊張情況，也鼓勵出遊，對業界而言是好事，「有出有入自然有生意」。她又指，返港人士已接種疫苗，在機場檢測亦呈陰性才送往隔離，希望檢疫期可縮短至三日。

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