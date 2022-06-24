專家指倘染疫官員病毒量不高及已接種疫苗　有機會七一前轉陰

七一慶回歸及政府換屆前夕，候任政務司長、現特首辦主任陳國基及留任的政制及內地事務局長曾國衞分別確診新冠肺炎，正按衞生署衞生防護中心指引進行隔離。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今日（24日）表示，倘染疫官員病毒量不高及已接種疫苗，有機會在七一前轉為陰性。



曾祈殷在港台節目《千禧年代》表示，社區感染個案及傳播鏈增加，在某些機構出現感染者並不出奇，如官員每日做快測均呈陰性，透過核酸檢測才知悉確診，反映病毒量未必高，如接觸他人時有佩戴口罩，傳播風險也相對較低。至於染疫官員可否出席七一回歸相關活動，則要視乎核酸檢測結果，倘病毒量不高、已接種足夠疫苗，有機會趕及七一前轉陰。

被問及政府七一活動防疫安排是否足夠，曾祈殷認為，視乎出席者是否已減少接觸對外人士、每日接受核酸檢測、採取點對點行程、沒有乘搭公共交通工具、出席前接受隔離等，相信遵守有關高規格防疫要求，以釐清自己是否隱形患者，風險相對較低。

候任特首李家超表示正制訂策略重開香港邊境，與內地及世界通關，並考慮容許旅客居家檢疫及縮短酒店檢疫期。（資料圖片）

曾祈殷建議首階段可縮短至五日檢疫期

疫情持續超過兩年，候任特首李家超表示正制訂策略重開香港邊境，與內地及世界通關，並考慮容許旅客居家檢疫及縮短酒店檢疫期。曾祈殷表示，採取循序漸進放寬較理想，認為現階段最重要是能否及早找出隱形患者，例如會否要求提早或密集做核酸檢測，及早找出帶變異病毒株的訪港旅客，減低風險，建議首階段可試行縮短至五日檢疫期，如沒有走漏個案，再研究縮短日數。

曾祈殷建議，首階段可試行縮短至五日檢疫期，如沒有走漏個案，再研究縮短日數。（資料圖片）

此外，衛生防護中心發現屯門卓爾廣場海港酒家6月16日晚市有26名食客染疫，加上密切接觸者感染，累計27人中招，群組亦涉及Omicron BA.2.12.1。曾祈殷認為，BA.2.12.1已成為全球主流病毒株，增長及傳播速度較快，並已殺入進入院舍，倘有未打齊針的長者染疫，重症及死亡風險高，當局應提醒院舍做足防疫措施。