司機在交通群組留劈警訊息　官信情緒失控下之言　裁煽動罪不成立

私人司機涉在2019年反修例運動期間，在一個WhatsApp公開交通群組中，曾發訊息稱：「反正都係坐十碌八碌開山刀劈佢老母黑警」，後來遭群組內成員舉報，被控以一項煽惑他人有意圖而傷人罪。司機否認控罪受審，自辯時看到新聞後宣洩情緒而發出訊息。法官游德康今（24日）在區域法院裁決時，接納被告在情緒失控下才發出該訊息，沒有煽惑他人傷害警員的意圖，裁定他罪名不成立。



被告僱主為新民黨副主席

被告方文浩（44歲），被控於2019 年 7 月 30 日，在香港意圖使警務人員受嚴重傷害，而非法煽惑其他身份不詳的人非法及惡意傷害該警務人員。庭上透露，被告為職業司機，其僱主為新民黨副主席。

有意煽動可選擇激進群組

法官裁決時指，連同其他訊息考慮，涉案訊息足以構成煽動他人傷害警員。惟法官接納被告是情緒失控下發出該訊息，欠缺犯罪意圖。法官解釋，涉案群組的訊息主要談及交通資訊，只有數個訊息提及集會等。法官認為，若被告有意作出煽動，可選擇在較激進的群組發放。

當時收到資訊感無助憤慨人之常情

此外，當時有支持或反對社會運動的人，他們得到相關資訊後感無助和憤慨，是人之常情，在網上抒發感受亦很便捷，而被告的辯解不無道理。

游官認為被告是在悲傷和情緒失控下，才發出該些訊息，沒有煽惑他人傷害警員的意圖，因此裁定他罪名不成立。

案件編號：DCCC 437/2021