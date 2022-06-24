澳門爆疫｜累計170宗個案　協調中心：很大機會須新一輪全民檢測

澳門爆發新冠疫情，當地感染應變協調中心今午（24日）公布，累計170宗核酸陽性個案，包括106女、64男。據流行病學調查， 新增一個群組為現時涉及四人的四季名店員工更衣室群組，170人中仍有14人未歸入群組。



澳門昨日開展第二輪全民核酸檢測，目前累計共29個10混1樣本呈陽性，應變協調中心會邀請相關人士進行單樣檢測；當局又指，按現時情況預計，很大機會需要再作新一輪全民核酸檢測。



另有六人因在酒店接受醫學觀察期間打開房門，澳門治安警指他們均涉嫌違反傳染病防治法，案件將移交檢察院偵辦。



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170人核酸陽性 涉106女64男

應變協調中心表示，截至今午3時，共發現170名核酸陽性個案，包括106女、64男，年齡8個月至89歲。170人中有41人有症狀、128個為無症狀感染者。

個案分成六個群組 新增四季名店員工更衣室群組

根據流行病學調查，170宗個案有14人未歸入群組，其他個案暫分成六個群組，新增群組為四季名店員工更衣室群組，涉及四人；舊有的五個群組則包括達昌大廈群組涉59人，較昨日增加四人；黑沙環添豐乾洗有限公司涉及10人，較昨日多六人；澳迪健身會及國際中心兩個群組則分別涉及三人及兩人，未有新增個案。

應變協調中心指，上述六個群組中，有四個群組有關連，包括艷麗大廈外僱群組、達昌大廈群組、黑沙環添豐乾洗有限公司及國際中心群組。而澳迪健身會及四季名店員工更衣室則暫時未與其他群組找到關連。

第二輪全民核酸檢測逾35萬人結果呈陰性

澳門昨日開展第二輪全民核酸檢測，應變協調中心表示，截至今午3時，已採樣567,642人次，其中353,945人次檢測結果呈陰性。目前累計共29個10混1樣本呈陽性，應變協調中心會邀請相關人士進行單樣檢測。

應變協調中心：周六起縮短接觸者醫學觀察期

應變協調中心其後補充，當局會按第二輪全民核酸檢測的結果及流行病學調查，針對一些風險場所開展進一步工作；並稱按現時情況預計，很大機會需要再作新一輪全民核酸檢測。

應變協調中心亦公布，明（25日）起調整本地疫情風險人群的管控措施，其中核心密切接觸者、非核心密切接觸者的管控日數由10天醫學觀察，縮至8天醫學觀察、及2天自我健康管理；而次密切接觸者的管控日數則由7天醫學觀察，縮至5天醫學觀察、及2天自我健康管理。

六人酒店接受醫學觀察期間開房門 將移交檢察院偵辦

早前網上流傳影片，指有人在接受醫學觀察期間打開房門。澳門治安警指，經調查證實，有兩名女子入住喜來登酒店客，接受醫學觀察期間，曾於22日晚上將啤酒拋向對面房間的兩名女性朋友；另有一名男子曾在23日凌晨打開房門吸煙，亦與對面房間一名男性朋友打開門交談及喝酒，上述六人涉嫌違反傳染病防治法，案件將移交檢察院偵辦。