增199宗學校呈報 聖公會白約翰會督中學4C班3人染疫 停課一周
撰文：何瑞芬
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本港今日（24日）確診人數飆至1,860宗，學校新呈報199宗師生染疫個案，包括164名學生及35名教職員，總共涉及163間學校。
衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，位於元朗的聖公會白約翰會督中學，4C班因有3宗個案，已建議該班別停止面授一星期。另外，荃灣聖芳濟中學籃球隊及赤柱聖士提反書院宿舍，各增1名學生確診。
增199宗學校個案 涉163間學校
張竹君表示，新增的199宗學校呈報個案中，有96宗於今早呈報，103宗是昨午（23日）或之前呈報，涉及164名學生及35名教職員。新增個案總共涉及163間學校，包括29間幼稚園、59間小學、72間中學及3間特殊學校。目前有83間學校，於過去7天曾出現兩宗或以上個案。
聖公會白約翰會督中學4C班3人染疫
張續稱，今日再有一間學校個別班級疑出現集體爆發，涉事聖公會白約翰會督中學4C班，共有3人染疫，該班共有29名學生，已建議涉爆疫班別停課一星期。
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聖士提反書院宿舍、聖芳濟中學籃球隊各增一人染疫
至於早前爆疫的聖芳濟中學籃球隊，張竹君指，籃球隊學生已隔離檢疫，再發現多一人確診，累計確診人數增至12人；至於聖士提反書院宿舍則有52名學生需要檢疫，今日再多一人染疫，涉事爆疫樓層累計已有10宗個案。
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