醫管局員工陣線舉行特別會員大會 主席陳國誠稱已通過解散
撰文：江麗盈
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反修例風波期間成立的醫管局員工陣線今日（24日）舉行特別會員大會，主席陳國誠向傳媒透露，大會通過解散組織，暫不方便作出回應，工會稍後將正式公布解散事宜。
▼2020年2月 醫管局員工陣線發起醫護罷工▼
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屬反修例運動期間成立新工會之一
醫管局員工陣線於2019年12月4日於職工會登記局完成登記，屬反修例風波期間成立的其中一個新工會。該工會向職工會登記局提交申請時，只有8名會員，及後會員增至過萬。
在2020年2月、即新冠疫情在香港爆發之初，醫管局員工陣線曾發起香港醫護罷工行動，提出五點訴求，包括要求政府全面封關。當時有9,000名醫護實名簽署參與罷工，但罷工後來備受抨擊，最後在2月7日結束。
前主席余慧明涉47人案 被捕後辭任
醫管局員工陣線前主席余慧明因涉參加「35+初選」，而被控串謀顛覆國家政權罪，她在2021年7月獲法庭批准保釋，至今年3月被指違反保釋條件，被法庭撤回保釋許可。
醫管局員工陣線今日特別會員大會，討論組織路向。主席陳國誠向傳媒透露，大會已通過解散組織，稍後會正式公布解散事宜。
▼余慧明當日離開法院的情況▼
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去年收職工會登記局信件指工會言論活動涉嫌不符法例
去年9月，醫管局員工陣線曾接獲勞工處轄下的職工會登記局信件，指其言論及活動涉嫌與《職工會條例》不符，包括2020年初發動的罷工、前主席余慧明參加民主派立法會初選等。
當時的陣線代主席陳國誠曾親自前往職工會登記局遞交回信，並指工會言論及活動都是按會章及法律行事，而遞交的資料不涉及會員個人資料。被問工會會否解散，他當時回應會繼續做好維繫會員工作。
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