薛永恒指任內充滿挑戰　安心出行下載量逾800萬︰簡直神奇嘅數字

即將卸任的創新及科技局局長薛永恒接受電視台節目訪問，回顧兩年任期時表示，「安心出行」能達到800多萬的下載量，為非常神奇的數字，更指過去兩年的工作充滿挑戰，形容為「神奇之旅」。他又認為，大灣區為最佳合作夥伴，能夠填補香港創科的不足。



薛永恒2020年4月上任後，立即須面對新冠疫情。（資料圖片／盧翊銘攝）

回顧兩年工作形容為「神奇之旅」

薛永恒於2020年4月22日接替離職的楊偉雄，上任後立即面對新冠疫情。他回顧過去兩年的工作，認為充滿挑戰，包括利用科技協助抗疫，例如向市民派發銅芯口罩，其後亦推出「安心出行」手機應用程式。

「呢個都係一個充滿挑戰，亦都對我嚟講係一個神奇之旅。因為正如你講，一開始疫情已經開始猖獗。𠵱家（安心出行）已經下載到八百幾萬，如果你問一個香港特區政府嘅應用程式，從來都唔會去到幾百萬，去到八百萬，可能遲啲一千萬。」他形容這是一個非常之神奇的數字。

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大灣區為最佳合作夥伴︰強強聯手，優勢互補

薛認為，香港創科已邁進黃金時期，指候任特首李家超已清楚說明，創科為香港未來，有信心將繼續全力推動創科，認為大灣區為最佳合作夥伴。

雖然香港的基礎科研能力較強，但他認為應用科研則不及深圳，同時地方及人手亦不足以大量生產，故大灣區則可填補短板，例如廣州、東莞的生產能力便較佳，「所以點解我會講大灣區正正係我哋發展嘅最佳合作夥伴？我們叫強強聯手，優勢互補。」

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