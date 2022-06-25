檢疫酒店｜回港潮下爆到8月尾　房價按年最高飆82%　業界拆解因由

【檢疫酒店八月 / 第八輪檢疫酒店 / 檢疫酒店預訂 / 檢疫酒店價錢】外地暑假將至，返港人潮令指定檢疫酒店一房難求，更有傳現炒房，甚至有旅客持虛假檢疫酒店入住證明抵港。政府網站最新顯示，多間檢疫酒店8月份房間供應緊張，而透過旅遊網站，最早可預訂檢疫酒店的日期為8月27日，即8月上中旬房間極可能已訂滿。



房間供應緊張以外，《香港01》對比今輪檢疫酒店與去年同期檢疫酒店，發現房價亦大幅飆升，以非套房房間計，有酒店單人每晚收費增幅達82.3%，由498元加至908元，31間兩輪均在名單的酒店，僅1間有減價。業界人士解釋，加價因檢疫酒店的經營成本上升所致，包括須按政府要求加裝空氣清新機，就連食材價一年間亦上升，房貴與炒房或坐地起價無關。



第八輪指定檢疫酒店名單、預訂網址、電話及房價一覽

即查指定檢疫酒店預訂情況

▼6月22日 疫下本港首個日本東瀛遊旅行團出發▼



+ 3

暑假將至，大批海外學生將回港，適逢日本、泰國、韓國於最近恢復通關，外遊港人回港後要檢疫，檢疫酒店繼續供不應求。對海外港人而言，價格亦為另一個考慮要素，惟翻查政府公布的資料，去年第四輪指定檢疫酒店（去年暑假），與今年最新第八輪（8月1日至10月 31日）的價格，有著明顯誇張的升幅。

僅香港觀塘帝盛酒店「減價」 非套房單人每晚收費平$10

兩輪檢疫酒店同樣處於暑假旺季，當時有31間酒店繼續加入最新第八輪，若以各間酒店非套房房間最便宜的單人收費比較，僅得香港觀塘帝盛酒店減價，每晚由800元減至790元，減幅為1.3%。亦有兩間酒店價格不變，包括「One-Eight-One」酒店及香港九龍維景酒店，相關房間房價維持在為1,964元及580元。

近1/3升幅逾5成 西環香港JEN酒店單人每晚加至$908

至於其他酒店房價一律向上，有9間、即近1/3加幅超過50%。其中，一年間價錢升幅最高的為香港JEN酒店，每晚由498元加至908元，相差410元，增幅達82.3%；第二高為CM+壹棠酒店及服務式公寓，每晚由1,800加至3,200元，相差1,400元，加幅達77.8%。

旅遊網站顯示最快8.27才有房

根據政府網站顯示，目前第八輪指定檢疫酒店房間供應緊張，不少酒店8月份只剩下少量房間。根據旅遊網站Trip.com顯示，最早可預訂的日期為8月27日，僅得香港銅鑼灣皇悦酒店仍有少量房間，連稅後一晚價格為780元，即7日隔離期收5,460元。

政府檢疫房間資訊網站︰按此

▼第八輪檢疫酒店價格▼



+ 12

食材升10% 每層加裝空氣清新機 業界︰只能轉嫁住客

有業界人士透露，酒店房價飆升主因是經營成本上升，由於政府要求於每個房間及樓層加裝空氣清新機，亦須增加接待的人手；同時酒店須向顧客提供3餐的飲食，惟近年食品價格急增，僅食材開支亦增逾10%，故酒店只能將成本轉嫁至住宿費用。

炒房僅屬個別事件 倡政府邀更多酒店參與以壓價

政府昨夜推出新措施，以防止檢疫酒店房間炒賣。該人士透露，炒賣的情況確實存在，但實際操作困難，僅屬零星的個別事件。該人士指，過往每逢暑假酒店均一房難求，現在更成為社會強烈需求的問題，與將來重啟經濟具密切關係，建議政府應增加更多檢疫酒店，以提升房間供應量。

▼疫情持續逾兩年，機場停滿客機▼



+ 8

Trip.com︰第八輪檢疫酒店首3日錄3000宗預訂

旅遊網站Trip.com回應指，自6月16日政府公布第八輪檢疫酒店名單後，開賣首3日錄得近80,000次獨立訪客瀏覽，共有3,000宗預訂，當中近半於開賣首日（17日）錄得，創單日隔離酒店訂單數量新高。按照最新數據顯示，入住高峰期為8月至9月，機票訂單亦有明顯增長，主要從英美澳及菲律賓抵港。