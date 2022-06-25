確診大廈｜增438幢沙田最勁　第一城多五座　另涉嘉亨灣、太古城

本港今日（25日）新增1,794宗新冠病毒確診個案，連續11日破千宗，最新的確診大廈名單則新增438幢大廈入榜，較昨日1,003幢大幅回落。沙田仍然是各區最多大廈入榜區份，新增45幢大廈，其次是東區及元朗區，各錄得39幢大廈。



上榜大廈有多幢與懷疑BA.2.12.1變異病毒個案有關，包括屯門黃金海岸1座、兆邦苑、景新臺4 座、葵青石籬邨石歡樓、筲箕灣嘉裕大廈等。另外，名單中亦不乏豪宅，如跑馬地Holly Court、西灣河嘉亨灣、淺水灣Sunbeam、馬鞍山銀湖．天峰等。



▼部份確診大廈▼



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沙田增45幢 屬十八區最多

確診大廈名單今日新增438幢大廈入榜，較昨日的1,003幢大幅回落。十八區中，沙田區續成新增大廈最多的區份，合共45幢，當中包括不少私人住宅，包括海栢花園1座、迎海．星灣20座、迎海1期11座、銀湖．天峰5座、雅典居8座、駿景園5座等。

沙田第一城兩日以來 共九座上榜

另沙田第一城繼昨日有四座上榜，今日再有五座上榜，分別是第26座、第25座、第27座、第44座及第52座；雅景臺亦有三座上榜，包括1 座、3座及4座。區內位於科學園創新路的宿舍「創新斗室」亦有人確診。

▼6月25日 確診大廈名單▼



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東區增39幢 康怡花園五座上榜

在東區及元朗區，各錄得39幢大廈。東區的上榜大廈包括嘉亨灣6座、海灣華庭、新威園F座等。早前涉及懷疑BA.2.12.1變異病毒個案的康怡花園有五座上榜，包括P座、P1座、E座、K座、及M座。另外，太古城亦有三座上榜，包括冠天閣、天星閣、及寶安閣。

元朗區多幢洋房上榜 分布錦綉花園及葡萄園貝翠大道

而在元朗區，上榜大廈包括Grand Yoho 9 座、Yoho Town 6 座、原築 2 座、柏逸 2 座等。另有不少洋房上榜，包括位於葡萄園貝翠大道、錦綉花園紫荊西路、荔枝北路、及荔枝南路的洋房。

多幢上榜大廈與懷疑BA.2.12.1變種病毒個案有關

上榜大廈中，有多幢與懷疑BA.2.12.1變異病毒個案有關，包括屯門黃金海岸1座、兆邦苑、景新臺4 座、葵青石籬邨石歡樓、筲箕灣嘉裕大廈等。

▼6月21日 筲箕灣爆BA.2.12.1疫情▼

