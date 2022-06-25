強制檢測｜增24處 涉駿洋邨、維港灣及屯門「意料之外」等4食肆
撰文：林穎嫺
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疫情持續，食物及衞生局今日（25日）晚上發出強制檢測公告，再有24個處所上榜，當中沙田和東區均有4幢上榜暫最多，包括沙田駿洋邨駿逸樓、馬鞍山瀾雅軒4座、鰂魚涌南豐新邨12座等。
另有4間食肆因有確診者到訪需要強檢，涉及機場「Tonkotsu 8 by 三田製麵所」、東涌逸東商場金銘潮州粉麵、元朗洪福商場旺記餐廳，以及屯門豫豐花園地下的意料之外。
公告列明，若任何人士於周日至周五（19至25日）在上榜大廈逗留逾兩小時，或在指定時間到訪上述食肆，需要於明日或後日（26日或27日）進行核酸檢測。
▼6月25日 強檢公告▼
沙田4廈強檢最多 包括駿洋邨駿逸樓及觀瀾雅軒第4座
新一份強制檢測公告中，共有18幢住宅大廈曾有確診患者到訪而要強檢，沙田以4幢佔最多，涉及嘉徑苑嘉善閣、駿洋邨駿逸樓、馬鞍山錦豐苑錦蓉閣和觀瀾雅軒4座，東區亦有3幢上榜，包括柴灣山翠苑翠碧閣、佳翠苑耀翠閣和鰂魚涌南豐新邨12座。另外，香港仔逸港居2座、大角咀維港灣6座、荃灣青龍頭豪景花園怡庭等私樓亦要強檢。
柴灣邨灣映樓、蘇屋邨綠柳樓因污水陽性上榜
另有兩幢大廈因污水檢測呈陽性而上榜，包括柴灣柴灣邨灣映樓和長沙灣蘇屋邨綠柳樓。
▼6月25日 部份列入強檢地點▼
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4食肆有患者到訪 涉機場「Tonkotsu 8 by 三田製麵所」
至於食肆方面，則有4間食肆曾有患者到訪而上榜，包括位於機場抵港層5樓的「Tonkotsu 8 by 三田製麵所」、東涌逸東商場街市內的金銘潮州粉麵、元朗洪福商場的旺記餐廳，以及屯門豫豐花園地下的意料之外。
▼5月31日 疫苗通行證第三階段實施首日▼
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