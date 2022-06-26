連續12日破千 富泰護老院院友三個月內二度感染 與海港群組有關
撰文：陳淑霞
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本港疫情繼續升溫，今（26日）錄得1917宗確診個案，其中1799宗屬本地感染，是連續第12天突破逾千水平，亦極貼近二千宗水平。懷疑BA.2.12.1變種病毒個案則再增11宗，包括兩名屯門卓爾廣場海港酒家食客，及三名富泰護理安老院院友；當中五宗源頭不明，患者分佈於寶馬山豐林閣2座、跑馬地禮頓山2B等。
被問到本港疫情走勢時，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，疫情正緩慢上升，確診宗數或有機會再突破目前水平。
富泰護老院有院友三個月內二度感染
本港再增11宗BA.2.12.1變種病毒分支個案，其中包括兩名新增染疫的屯門卓爾廣場海港酒家食客，群組目前累計38名食客及四名緊密接觸者染疫；一宗則是筲箕灣東旭苑東麗閣關連人士、另有三宗來自富泰護理安老院的院友，該院舍群組累計十名院友及五名員工確診，當中有約五至六名人士感染BA.2.12.1，亦有院友三個月內二度感染，張竹君提到，群組內有兩人曾到訪海港酒家，院舍個案亦逐漸增多，料其餘人士同感染BA.2.12.1。
此外，五宗BA.2.12.1個案源頭不明，患者居所涉及寶馬山道24號豐林閣2座、跑馬地禮頓山2B、北角百福花園L座、何文田凱旋居及東涌映灣園月濤軒11座。
今日確診宗數已迫近二千，被問到本港疫情走勢時，張竹君回應指，疫情正緩慢上升，「當然都有機會再突破高少少嘅個案數字。」
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