醫管局員工陣線6.30正式解散 聲明指受政權打擊逃不過解散結局
撰文：陳栢麟
出版：更新：
反修例風波期間成立的醫管局員工陣線今日（26日）於社交媒體專頁公布，將於本月30日正式解散。醫管局員工陣線於發文中提到，工會成立兩年多，「經歷過罷工、集會、街站，也經歷過政治打壓、白色恐怖」，前主席余慧明身陷囹圄，而在各方的壓力，以及現今的政治低氣壓下，最終通過動議宣告解散。
▼2020年2月 醫管局員工陣線發起醫護罷工▼
+37
醫管局員工陣線公布指，已於今年6月24日舉行特別會員大會，並投票通過進入解散程序，將於本月30日正式解散，聲明中又指，工會自2019年以來一直是政權著手打擊的對象，亦因為種種原因而逃不過解散的結局。
醫管局員工陣線於2019年12月4日於職工會登記局完成登記，屬反修例風波期間成立的其中一個新工會，當時向職工會登記局提交申請表示只有八名會員，及後會員增至過萬。
▼余慧明當日離開法院的情況▼
+2
在2020年2月、即新冠疫情在香港爆發之初，醫管局員工陣線曾發起香港醫護罷工行動，提出五點訴求，包括要求政府全面封關。當時有9,000名醫護實名簽署參與罷工，但罷工後來備受抨擊，最後在2月7日結束。
醫管局員工陣線前主席余慧明因涉參加「35+初選」，而被控串謀顛覆國家政權罪，她在2021年7月獲法庭批准保釋，至今年3月被指違反保釋條件，被法庭撤回保釋許可。
去年9月，醫管局員工陣線曾接獲勞工處轄下的職工會登記局信件，指其言論及活動涉嫌與《職工會條例》不符，包括2020年初發動的罷工、前主席余慧明參加民主派立法會初選等。
當時的陣線代主席陳國誠曾親自前往職工會登記局遞交回信，並指工會言論及活動都是按會章及法律行事，而遞交的資料不涉及會員個人資料。被問工會會否解散，他當時回應會繼續做好維繫會員工作。
35+初選｜34歲女違保釋條件被捕 據悉為前醫管局員工陣線余慧明勞工處質疑醫管局員工陣線言行違例 代主席：一切合法按會章泛民35+初選案｜前醫管局員工陣線主席余慧明准保 下午離開法院六四32｜醫管局員工陣線取消電影放映會 電檢處再度上門巡查醫管局員工陣線辦六四紀錄片放映會 電檢處派員拍照派警告信調查35+｜預期未來不能處理會務 余慧明辭任醫管局員工陣線理事會