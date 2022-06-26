醫管局員工陣線6.30正式解散　聲明指受政權打擊逃不過解散結局

反修例風波期間成立的醫管局員工陣線今日（26日）於社交媒體專頁公布，將於本月30日正式解散。醫管局員工陣線於發文中提到，工會成立兩年多，「經歷過罷工、集會、街站，也經歷過政治打壓、白色恐怖」，前主席余慧明身陷囹圄，而在各方的壓力，以及現今的政治低氣壓下，最終通過動議宣告解散。



▼2020年2月 醫管局員工陣線發起醫護罷工▼



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醫管局員工陣線公布指，已於今年6月24日舉行特別會員大會，並投票通過進入解散程序，將於本月30日正式解散，聲明中又指，工會自2019年以來一直是政權著手打擊的對象，亦因為種種原因而逃不過解散的結局。

醫管局員工陣線於2019年12月4日於職工會登記局完成登記，屬反修例風波期間成立的其中一個新工會，當時向職工會登記局提交申請表示只有八名會員，及後會員增至過萬。

▼余慧明當日離開法院的情況▼



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在2020年2月、即新冠疫情在香港爆發之初，醫管局員工陣線曾發起香港醫護罷工行動，提出五點訴求，包括要求政府全面封關。當時有9,000名醫護實名簽署參與罷工，但罷工後來備受抨擊，最後在2月7日結束。

醫管局員工陣線前主席余慧明因涉參加「35+初選」，而被控串謀顛覆國家政權罪，她在2021年7月獲法庭批准保釋，至今年3月被指違反保釋條件，被法庭撤回保釋許可。

去年9月，醫管局員工陣線曾接獲勞工處轄下的職工會登記局信件，指其言論及活動涉嫌與《職工會條例》不符，包括2020年初發動的罷工、前主席余慧明參加民主派立法會初選等。

當時的陣線代主席陳國誠曾親自前往職工會登記局遞交回信，並指工會言論及活動都是按會章及法律行事，而遞交的資料不涉及會員個人資料。被問工會會否解散，他當時回應會繼續做好維繫會員工作。