增1917宗確診再創新高　再有兩間院舍爆疫近百人檢疫

新冠病毒變異病毒株分支Omicron BA.2.12.1持續在本港蔓延，本港今日（26日）新增1,917宗確診個案，再創近期新高。疫情繼續在院舍擴散，耀耆頤養院暨日間中心及文化村（美善長者之家）錄得院友及職員中招，近百人要檢疫隔離。

此外，觀塘五邑司徒浩中學及南區聖士提反書院再有染疫個案，部分班別須停止面授課堂一周。



院舍中招人士已打齊三針

本港今日新增1,917宗確診個案，本地個案佔1,799宗，輸入個案佔118宗。在院舍個案方面，衞生署再接獲兩宗報告，分別涉及耀耆頤養院暨日間中心，有兩名院友及兩名員工中招，其中三人已打三針，一人已打兩針，分別在上周四至六（23至25日）期間發病，有40多人要接受檢疫；而文化村（美善長者之家）有一名無接種疫苗的夜更護理員確診，昨日感到不適，同日快測呈陽性，有30多名院友及員工要接受檢疫。

在學校個案方面，觀塘五邑司徒浩中學的2C班早前已有確診個案，已暫停面授課堂，3C班再有4人確診，班上有35人，同樣需要暫停一周面授課堂，經調查未發現兩班有關連。

南區聖士提反書院疫情未止，另一幢女子宿舍的4樓，有3名學生及1名教師確診，該樓層有12人居住，餘下9人（包括同房人士及密切接觸者）要接受檢疫。張竹君表示，染疫學生在4D班上課，該班早前已有學生染疫，但並非宿友，已建議停課一周。

南區聖士提反書院疫情未止，女子宿舍4樓有3名學生及1名教師確診。（官網圖片）

此外，醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，目前有601名新冠患者仍在留醫，其中99名為新確診個案，201人入住公立醫院的隔離病房。她認為，入院病人數目雖較數周前輕微上升，但要進入深切治療部、列嚴重個案的病人數字無大幅增長，評估整體情況仍然平穩。

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