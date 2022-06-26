澳門疫情｜累計確診增至299宗　明起展開第三輪全民檢測

澳門疫情持續擴散，昨日（25日）新增71宗確診個案，今日（26日）凌晨零時至下午５時又多38宗，新一波疫情累計個案增至299宗。澳門政府宣布，明早（27日）9時起啟動為期兩日、第三輪全民核酸檢測，至後日傍晚6時結束，期間將向受檢人士派發抗原檢測包及KN95口罩，以備有需要時統一使用。



▼澳門疫情▼



新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，昨日新增71宗確診個案，其中57宗在社區發現，14宗在管控中發現，累計個案增至261宗。今日凌晨零時至下午5時，新增38宗陽性個案，即陽性個案累計299宗。

前往核檢站檢測前要先自我快測並申報

教育及青年發展局表示，今次全民核檢的核檢站增加至61個，包括41個一般站、13個自費站和7個關愛站。教青局強調，市民在出門前往核檢站前，須先進行一次自我快速抗原檢測並作出申報，檢測結果為陰性方可到核檢站進行核酸檢測，並於進入核檢站時出示載有快速抗原檢測結果為陰性的健康碼或檢測結果陰性的照片，否則不能入站。

應變協調中心表示，發現有不少市民的健康碼，因錯誤申報地址而變為黃碼和紅碼，需要申請解碼，在最近12小時涉及的有關申請達1,800多宗，由於目前人力資源緊張，解碼可能需要72小時處理，呼籲市民申報健康碼時，必須正確填寫地址資料。

▼2021年8月4日 澳門人大排長龍等候檢測▼



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採取多輪全民核檢及高效流調是預防關鍵

社會文化司司長歐陽瑜表示，今早與中國工程院院士鍾南山領導的疫情預測團隊進行視像會議，團隊評估認為Omicron BA.5傳播力非常強、隱匿性非常強，認為採取多輪全民核檢及高效流調、風險人群管控等，是預防的關鍵。

團隊又認為，由於感染規模上升迅猛，亦急需進一步加強流調能力、增加核檢點、降低人員流動，並急需同步清理病毒傳播鏈，盡快撲滅社會傳播；從疫情數據看，目前病毒正不斷社區蔓延，首兩輪全民核檢、重點區域及重點人群核檢，以及全民自我抗原檢測等措施，發揮相當作用，有助社會面疫情管控。

封區不會一刀切 呼籲市民盡量減少外出

被問及哪些地區該封、哪些不應該封，歐陽瑜強調不會一刀切，若研判為有區域性疫情散發或爆發時一定會封，至今仍認為現有措施奏效，當局認為，今次疫情主要爆發點初期在中區、亞豐素街、高士德，現時發現已移向北區，會視乎數據決定區域性措施。她強調，市民要配合政府工作，除了購買生活用品外，盡量減少外出。