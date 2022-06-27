回歸25周年｜湯家驊指未知隔離酒店名稱及入住日　陳國基應已康復

今年七一是香港回歸25周年，國家主席習近平將出席慶祝香港回歸25周年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典禮。行政會議成員湯家驊今日（27日）在電台節目指，他將在29日入住酒店隔離，而隔離日期將視乎參加的活動而定。不過，他指尚未知道任何相關資料，例如入住的酒店等，



湯又透露，早前染疫的候任政務司長、特首辦主任陳國基，現時應該已康復。



全港各處慶回歸擺設



+ 4

湯家驊表示，他將在29日入住酒店隔離，但至今尚未知道任何相關資料，但相信會入住會展附近的酒店，「因為我相信安排會直接由酒店去會場，唔會搭車。」他指，現時盡量不會離開家中，並需要檢測。

隔離日期視乎參與活動

湯家驊又指，隔離日期將視乎參加一日或兩日的活動而定，若只參加30日的活動，便應29日起入住酒店；倘參加7月1日的活動，將要30日入住。若兩日活動都參加，便要29日到酒店。

湯說，較早前已知道23日起盡量不要有任何安排，故他早已將行程清空，並將會議改由網上進行，「唯一出去檢測……檢測完，一分鐘都唔洗就揸車返嚟。」

被問及國家主席習近平是否會訪港，他坦言「好難講」，因本港疫情令人擔心，昨日已新增約1,900多宗確診個案，估計今日有機會破2,000宗。

政府總部外天橋掛滿慶回歸海報

