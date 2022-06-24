「仲夏・維港」灣仔海濱3大場地逐個睇　兒童自駕遊收費30至50元

為慶祝香港回歸25周年，海濱事務委員會舉辦「仲夏・維港」活動，6個海濱場地將換上「夏日新衣」，並放上回歸主題的立體裝置，勢成新「打卡」熱點，部份設施即日已24小時開放參觀，不設入場費；至於最受矚目的「維港兒童自駕遊」活動則需收費，並會在7月3日至9月30日舉行，欲參加的家長需事先在網上預約，平日30元10分鐘，假日則50元10分鐘。

傳媒今日（24日）獲安排參觀灣仔海濱活動，其中3個位於灣仔的場地，帶大家逐個介紹打卡點。



1. 「維港兒童自駕遊」

灣仔Harbour Chill海濱休閒站旁原有的臨時巴士總站將於7月3日起變身成「賽車場」，小朋友可在維港海濱體驗駕駛樂趣，暫時試行3個月至9月30日，視乎反應再作安排。不過，家長需留意活動需要提早在網上預約，亦需收費。

開放時間：7月3日至9月30日早上11時至晚上6時

收費：平日$30/10分鐘；周末及假日:$50/10分鐘

預約網站：https://gaytradingltd-harbour-ride.zohosites.com

備注：只限3至11歲、身高80至120厘米、體重不超過20公斤小童參加

2. 「趣味西部小鎮」

位於寵物友善的灣仔水上活動及康樂主題區，已加設由插畫家Messy Desk打造的「西部風情小鎮」，品牌Chocolate Rain的人氣人贊Fatina更驚喜登場，與大人小朋友一同遊歷探險。有關立體裝置以太陽鮮橙色為主調，有可愛的老房子、仙人掌及小動物，讓親子在維港探索小鎮風情。

開放時間：6月24日起24小時免費開放

3. 「仲夏熱氣球大冒險」

毗鄰灣仔渡輪碼頭、灣仔Harbour Chill海濱休閒站旁邊，將設有一個9米高的大型熱氣球裝置供大家「打卡」，家長和小朋友亦可沿巨型棋盤開始冒險，探索由回收油桶加工做成的小鹿、斑馬及河馬等得意動物。場內亦有螺旋槳飛機及熱氣球座位供拍照留念，讓小朋友感受，唔盛夏嘉年華。

開放時間：即日起24小時免費開放

另外，堅尼地城城西道卑路乍灣海濱長廊、炮台山屈臣道以西的東岸公園主題區及荃灣海安路對出荃灣海濱長廊亦裝設有不同仲夏活動，另一人氣人物「菠蘿油妹妹」將在卑路乍灣海濱長廊登場，東岸公園亦會有以「花火」為題的藝術裝置，讓小朋友感受已在維港失落多年的璀璨煙花。