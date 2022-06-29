回歸25年｜鐵路長度增1.5倍　港鐵擁四成客　票價累加兩成半

香港回歸25周年，經歷四分一個世紀後，本港交通基建網絡更完善，本港鐵路發展正好見證回歸以來的香港。隨政府於1998年公布以鐵路為骨幹的運輸政策，鐵路網絡更發達，由1997年的全長109.2公里，大增1.5倍至現時的271公里，重鐵車站數量亦幾乎倍增。

回歸初期，專營巴士仍是本港最多乘客選用的公共交通服務，不過時移勢易，近年鐵路已成為市民出行的最主要交通工具，佔公共交通服務四成客量。不過政府以鐵路為骨幹的發展策略，不時被質疑向鐵路傾斜，「一鐵獨大」之說不逕而走。港鐵每年票價調整，更容易觸動市民反應，票價可加可減機制過去多年亦多加少減，累計加幅約兩成半。《香港01》透過本港鐵路，回看過去25年香港的發展。



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1997年，當時兩鐵仍未合併，分為地鐵公司及九廣鐵路。地鐵只有荃灣線、觀塘線及港島線三條市區線，全長43.2公里，共設38個車站，機場快線及東涌線正興建。至於九鐵則經營全長34公里的東鐵，設13個車站，當時正計劃興建西鐵，另營運32公里長的輕鐵。換言之，當年香港鐵路全長109.2公里，一共51個重鐵站及57個輕鐵站。

鐵路超越巴士成市佔率最高公共交通服務

時移世易，今年5月中，過百年歷史的東鐵實現過海夢，成為第三條過海鐵路；25年前只有港鐵荃灣線一條過海鐵路線。另外，本港鐵路總長度現時已達約271約公里，較四分一世紀前大增約1.5倍，重鐵站亦有99個，數量同樣幾乎倍增；至於輕鐵站則增至68個。

本港鐵路網絡持續發展，2016年底南港島線通車，令鐵路覆蓋全港18區；2018年9月高鐵香港段啟用，接駁內地高鐵網絡。在鐵路為骨幹的運輸政策下，合併後的港鐵亦成功搶客，客量持續上升。在1997年時，鐵路客量（不包括電車）佔總公共交通客量約31.6%，仍然落後於專營巴士的36.4%；不過今年4月的運輸署數字可見，鐵路客量的比率已升至約40.1%，較25年前增約9個百分點。至於專營巴士的市佔率，則跌至31.3%。

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港鐵曾凍價13年 票價多加少減累計加幅逾兩成半

鐵路服務的市場佔有率越來越高，但同時票價亦持續上調。1997年9月，兩鐵平均加價5.5%後，大約13年未有加價，直至2010年，在港鐵票價「可加可減」機制下，終於再度加價2.05%。此後，除了個別年度凍價，以及2021年「破天荒」減價，幾乎每年都加價。1997年從金鐘到荃灣，成人票價只需要11.7元，現時成人八達通票價則為14.9元，加幅達27.4%；當年中環到旺角為9.9元，現時則為12.5元，加幅達26.3%。

鐵路工程超支延誤成「風土病」

25年過去，鐵路網絡持續擴大，不過在發展的同時，本港鐵路基建工程似乎染上超支、延誤的「風土病」，例如西港島線原訂2014年底全線通車，但當中西營盤站延至2015年啟用，而且造價超支31億元；觀塘延線原訂2015年8月通車，最終延至2016年10月啟用，並超支19億元。

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上述兩個項目均以擁有權模式融資興建，而以服務經營權模式建造的兩大鐵路項目—沙中線及高鐵香港段，面對的超支延誤問題更大。高鐵原訂於2015年竣工，但最終延至2018年9月才通車，成本更由最初估算的395億元，倍增至884億元。

至於沙中線項目，早見於《鐵路發展策略2000》，由規劃、建造等已橫跨20年，2018年紅磡站擴建工程，被揭在拖工期間剪短鋼筋醜聞，土瓜灣站、會展站亦爆出施工問題，之後東鐵更換信號系統亦出現「帶錯路」問題。無論屯馬線全線通車，以及東鐵過海段通車時間，先後多次延期，總造價更升至約915億元，主體工程超支108億元。

展望未來，政府與港鐵繼續策劃不同新的鐵路項目，例如北環線、東涌線延線、屯門南延線等，相信鐵路網絡將會更加發達。港府計劃成立新部門鐵路署，監管港鐵及鐵路工程，鐵路基建的「風土病」能否「治癒」，將有待觀察。

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