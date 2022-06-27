澳門疫情｜增96宗陽性個案　累計達357宗　今展開第三輪全民檢測

澳門疫情持續升温，今日（27日）展開第三輪全民核酸檢測。新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，昨日（26日）新增96宗核酸陽性個案，累計個案增至357宗。



▼6月26日 澳門疫情▼



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新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，昨日新增96宗核酸陽性個案，其中50宗在社區發現，46宗在管控中發現。截至今早八時，當局通過流行病學調查共跟進8,283人。

澳門今早9時至翌日下午6時進行第三輪全民核酸檢測。當局提醒，居民前往全民核酸檢測站前，要先進行一次快速抗原檢測。若檢測結果為陰性，進入核檢站時，須出示載有快速抗原檢測結果為陰性的健康碼或檢測結果陰性的照片，否則不能入站。完成檢測後，每名居民可免費獲發5個抗原測試包和10個KN 95口罩。

當局又強烈呼籲，為減少流動、降低交叉感染風險，全民核檢嚴格執行預約，居民不應跨區檢測，避免使用大眾交通工具。