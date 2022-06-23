澳門爆疫｜禁堂食一夜空城　食肆無人排隊　居民︰條街得返外賣員

澳門新冠疫情肆虐，當局今日（23日）公布，累計已錄得110名核酸陽性個案。特首賀一誠亦突然宣布，由今午5時起，禁止所有市民到食肆堂食，餐廳僅可提供外賣服務，當局亦關閉所有娛樂設施，包括卡啦OK、戲院、酒吧、理髮店等。

有讀者向《香港01》透露，澳門今日黃昏的人流，相比爆疫前稀疏，除了「三餸飯」店外出現人龍，多間食肆無人排隊。她亦稱，離家買外賣的15分鐘，每到街口均遇到外賣員經過，「條街好似得返外賣小哥。」



▼6月23日 澳門禁晚市堂食首日▼



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有居於澳門台山的讀者表示，自疫情爆發後已毋須上班工作，近日的生活剩下飲食、睡覺及打機。她於今日黃昏6時離家買外賣，目測所有食肆如常營業，但只限外賣自取，不設堂食，店內的櫈椅亦已收起。至於超市方面，近兩日的顧客量較少，貨品供應充足，亦無搶購一空的情況，估計可能與居民已儲備足夠的日常用品有關。

她亦指，或因澳門首次爆發嚴重的疫情，雖然街上仍有不少街坊買外賣，但人流相比爆疫前較為稀疏，除了「三餸飯」店外出現人龍，多間食肆的店外無人排隊。此外，城內的車流量更大跌，僅剩下外賣員駕駛電單車奔馳，相信晚市結束後將儼如死城。

她續指，剛離家的15分鐘，每到街口均有外賣員駛過，「落樓下就見到啲外賣小哥，轉個彎就見到一個，轉個彎又到一個。條街好似得返外賣小哥。」她亦透露，以往外賣App的派送要求為40元以上，但懷疑有人「趁火打劫」，突然改為120元以上才願意送餐，擔心買外賣越來越貴。