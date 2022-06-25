澳門疫情｜190宗陽性　院舍閉環　社工局：免現鄰近地區慘痛經歷

澳門疫情持續，當地感染應變協調中心今日公布，昨共新增80宗陽性個案，累計發現190宗陽性個案，包括118女、72男。根據流行病學調查，再新增兩個群組，包括群組新濠影滙工地群組涉及2人、及高士德華暉閣群組涉及8人。



應變協調中心指，全澳市民須於周六及周日兩天（25及26日）須各做一次快測，並呼籲市民如非必要，不要外出，而因應巴士需求下降，交通事務局經綜合評估及與兩巴協調後，即日起減少不同時段巴士班次，整體下降約20%。



單日增80宗陽性 至今145人為無症狀感染者

應變協調中心表示，今日起將統一於新聞發佈會報告過去一天24小時的新增病例數字。截至昨日，共發現190宗核酸陽性個案，包括118女、72男，年齡8個月至89歲。190人中，45人有症狀，145人為無症狀感染者。

根據流行病學調查，190宗陽性個案除卻仍在調查的9宗，其餘個案暫分成八個群組，包括兩個新增群組：新濠影滙工地群組，暫涉及2人、及高士德華暉閣群組，暫涉8人。至於舊有群組，艷麗大廈外僱群組現涉85人、達昌大廈群組64人、黑沙環添豐乾洗有限公司涉10人、澳迪健身會涉及3人、國際中心群組涉及2人、四季名店及水坑尾商業中心涉及7人。

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艷麗大廈外僱群組等五群組有關連

應變協調中心指，初步發現以下五個群組有一定關連，包括艷麗大廈外僱群組、達昌大廈群組、黑沙環添豐乾洗有限公司、國際中心群組、及高士德華暉閣群組。而另外三個群組則暫未找到關連。

跟進接觸者逾7200人 822人為密切接觸者

應變協調中心亦提到，目前通過流行病學調查共跟進7,208人，包括密切接觸者822人，非核心密接（即共同軌跡人士）4,394人，次密切接觸者295人，一般接觸者882人，及陪同人員625人。

周六周日須各快測一次 籲非必要勿外出

應變協調中心續指，全澳市民須於今、明兩天（6月25及26日）各做一次快測，並呼籲市民留在家中，非必要不外出，今日亦已加派警員到市面人多聚集的地方，提醒聚集市民應遵從政府呼籲儘快回家。

24間院舍閉環管理 所有人員不外出兼定期檢測

另外，澳門社會工作局已與24間長者院舍取得共職，昨起陸續實施閉環管理，除特定人員外，院舍的所有人員，包括長者及員工，基本留在院舍不外出，定期檢測，謝絕外來探訪。澳門社工局社會互助廳廳長蔡兆源表示，有關措施是因應疫情升溫，院舍有必要加強防疫措施：「避免澳門出現好似鄰近地區喺上一波疫情所經歷嘅慘痛經歷。」

會否啟動網格化管理按視乎是否存在大規模傳播風險

警察總局表示，會否啟動「網格化」預案，需視乎衛生當局判斷，例如考慮是否已存在大規模傳播風險，而目前最首要的是市民須配合現行的防疫措施，如果現行防疫措施已足夠，便沒有需要升級措施。

即日起減少約2成巴士班次

同時，因應疫情防控，巴士客況需求有所下降，交通事務局經綜合評估及與兩巴協調後，由即日(25日)起減少不同時段的巴士班次，按各路線分別約4%至50%不等，整體下降約20%，但會優先保障往返醫院的巴士路線班次運力。

含撲熱息痛退燒止痛藥存量不多但有存貨

因應有報道指關閘一帶藥房快速抗原測試試劑售罄及退燒止痛藥等藥物無貨，藥物監督管局即時向大藥房商會代表查詢，並派員到關閘附近的藥房巡查，顯示缺貨的僅是個別藥房，該區藥房含有撲熱息痛的退熱止痛藥物沒缺貨，而必理痛雖存量不多，但仍有存貨，有關藥物的供應商表示將加快補貨速度。

藥房將按照當局指引向市民查詢購藥目的

藥物監督管理局又指，近日已對全澳藥房及藥行進行退熱止痛藥物-撲熱息痛paracetamol及布洛芬ibuprofen單方及複方口服製劑存量調查，顯示有關製劑在大部份藥房及藥行的存貨量正常，藥房會按照當局指引向市民查詢購藥目的，倘涉發熱或新冠症狀會建議市民前往醫療機構就診。