業界批評入酒吧須快測條例不清晰　領酒牌食肆不受限

本港新冠肺炎疫情反覆，確診數字再破千宗。香港感染及傳染病醫學會副會長林緯遜今日（17日）表示，相信有關水平會持續一段時間，並有可能會緩緩上升。他認為關鍵是變異病毒株在社會流轉情況，加上部份於第五波已感染的巿民，抗體水平會下降，有機會再感染，而社交距離措施放寬，巿民亦有所鬆懈。

政府要求進入酒吧的市民要先出示陰性快速檢測結果，林緯遜認為措施有需要，不過認同執法有難度，建議可在酒吧區設快測位置。

香港餐飲聯業協會會長黃家和則認為，當局公告有混亂，不少業界不清楚是否持有酒牌就需客人出示快測，向食環署查詢後才了解措施只限持有酒吧批註的場所。



▼６月16日 進入酒吧前要出示快測陰性證明首天▼



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林緯遜於港台節目《千禧年代》表示，香港大學的有效繁殖率正處於過去兩個月內的較高水平，故估計個案數字會持續一段時間，「或者緩緩上升都唔出奇」。不過他相信上升速度比第五波爆發時慢，主要因為本港大部份人曾經感染新冠肺炎，或已接種疫苗有保護。

至於個案數字上升的關鍵，他認為要視乎變異病毒株在香港的傳播情況，而部份於1至3月感染的巿民抗體水平會下降，有機會再感染；加上復常階段好多社交距離措施放寬，巿民有所鬆懈，亦會令到確診宗數增加：「上升得無第五波咁快係可理解，不過可能較後階段形成另一個明顯波浪嘅數字」。

▼６月14日 政府疫情記者會▼



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對於學校是否需要調整防疫策略？林緯遜認為，只要維持現時的每日快速檢測措施，並盡快隔離受感染的師生，避免在校內傳播。不過幼稚園方面，因不少學生未符合接種疫苗的年齡，故爆發風險「高少少」。

至於酒吧進入酒吧須出示快速檢測，他指有需要，因酒吧爆發情況明顯，估計與環境及文化有關，而快測是其中一個方法避免個案數字反彈太快。但認為當局執法有難度，現階段要靠市民誠實，「係最安全及有效」，他亦同意在酒吧區設快測位置，認為是短期內可做到的方法。

黃家和在同一節目中指，酒吧新防疫措施是無可厚非，不過當局公告有混淆，條款未夠清晰。他指不少餐廳不清楚是否持有酒牌就需客人出示快測，他向食環署長查詢後，才知道規定只限於領有酒吧批註的食肆，食肆取酒吧批註的數目不是太多，他估計約有200至300間。