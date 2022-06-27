陳朗昇指連任記協主席並非「捱義氣」　未有會員要求解散

香港記者協會日前舉行會員大會，會上通過修改會章，包括降低解散門檻至全體會員過半數同意即可解散。連任的記協主席陳朗昇今日（27日）在電台節目中指，記協的前途由執委會及會員決定，現階段聽不到有會員準備聯署要求解散記協，而執委會亦未召開首次會議，初步未有相關想法。



陳又指，暫未有「中間人」向記協表達「溫馨提示」，指「無中間人叫我哋唔好存在。」



沒會員想選主席 難說服家人

陳朗昇表示，有人願意參選執行委員，但由於無法說服家人，故無法選主席。他又坦言，自己都難以說服家人，「太太都黑左幾日面。」不過，他稱已做了一年主席，相信風險已在，故由他繼續出任的風險不會明顯增加。他又強調，自己願意擔任主席，希望繼續與記協同行，並非只是「捱義氣」。

陳朗昇又指，他們曾考慮不同因素，例如被捕風險、家人壓力等，其中樹仁大學新傳系學生梁耀聰當選記協執委。陳朗昇表示，會章列明執委會附屬會員、學生會員、公關會員可各出任一名執委。陳又指，已向他說明風險，又曾勸從他不要出選，但對方態度堅決，故對他的決定表示尊重。

2021年12月29 陳朗昇遭警搜屋



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重申記協活動全部合理合法

陳重申，記協的活動全部「合情、合理、合法」，而且符合會章及《職工會條例》，目的希望提升業內的專業水平，讓參與者可以觀摩世界大事，而除了交流團外，亦曾參觀過澳門監獄、立法會等。

香港記者協會日前舉行會員大會，會上通過修改會章，包括降低解散門檻至全體會員過半數同意即可解散。（資料圖片）

初步未有解散記協想法

被問及降低門檻是否方便日後解散，陳朗昇回應指，過去有組織要解散時，由於門檻較高，故往往要先舉行會議大會通過降低門檻，然後才能成功解散，因此他們日後可「做少一步」。不過，他強調，記協的前途由執委會及會員決定，現階段聽不到有會員準備聯署要求解散記協，而執委會亦未召開首次會議，初步未有相關想法，今次修改會章，是為回應過去一年香港傳媒界風雨飄搖，不少會員有很大感受，故上屆執委會耹聽意見後，便有相關建議。

此外，陳朗昇早前宣布，將會參與英國牛津大學路透研究所的學人計劃。他今日在節目上預告， 9月29日將會上機赴英，對於自己可成功出境有信心，又稱自己會回港。