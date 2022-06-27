沙田觀塘多個屋苑屋邨污水呈陽性 政府籲20萬居民做快速測試
撰文：陳淑霞
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政府表示，沙田區及觀塘區有部份地方污水檢測呈陽性和病毒量相對較高，包括美林邨、海福花園、金禧花園及秀茂坪邨等七個地方，當局將在相關地點派發共20萬份快速抗原測試包，供他們自行檢測。
政府表示，為應對新冠疫情，環保署與渠務署正在各區採集污水樣本，並在一些地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區或有隱性患者存在。
因應以下各區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、清潔工和物管員工，派發合共約20萬個快速抗原測試包，以輔助識別感染者。
地點如下：
沙田區 — 美田邨、美林邨、富嘉花園、海福花園、金禧花園及美盈苑
觀塘區 — 秀茂坪邨
政府提醒，以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。
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