大停電｜中電目標周二完成電纜通電工作　將移走電纜橋免阻塞明渠

元朗朗屏中電電纜橋上周二晚（21日）發生大火，導致元朗、天水圍及屯門大停電，區內約16萬居民受影響。中電今日（27日）表示，與相關政府部門商討後，為免阻塞該處明渠，將於未來數天逐步移走該電纜橋，並目標爭取在明日（28日，星期二）完成最後一組13.2萬伏特電纜的通電工作。



中電表示，在完成電纜橋的臨時加固工程後，昨日聯同消防處、警方、機電工程署及政府化驗所人員到現場檢查，包括進入電纜橋視察和搜證。為免阻塞該處明渠，中電將於未來數天逐步移走該電纜橋。

中華電力繼上周五為第一組新13萬2千伏特高壓電纜通電後，今日凌晨4時亦已為第二組13.2萬伏特電纜通電，進一步提升區內電網的供電能力及穩定性，目標爭取在明日完成最後一組電纜的通電工作。

▼6月21日晚 元朗中電電纜橋大火▼

