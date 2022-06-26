疫情｜兒童染Omicron機率大或致中風　台大醫生：打疫苗利大於弊

目前，台灣5至11歲兒童可接種新冠疫苗，台灣衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)專家會議近期將開會討論，將接種年齡下調至6個月至5歲幼兒，最快預計7月中旬可安排打針。

台灣疫苗推動協會秘書長、台大醫院兒童感染科主治醫師呂俊毅表示，近期Omicron疫情升溫，美國有研究更指出兒童感染Omicron的機率增加5倍，並有可能引發重症，包括腦炎、中風等，因此各國皆建議兒童接種疫苗是利大於弊。



《聯合報》報道，呂俊毅表示，兒童感染新冠肺炎多屬輕症，但仍有可能引發重症，最怕出現中樞神經系統問題，包括腦炎、感染後引起血管變化如發炎、狹窄甚至中風。雖然各國曾有一段時間針對兒童是否接種疫苗頗有爭議，但近期已開始就疫苗接種是否出現心肌炎、心包膜炎副作用及感染，兩者利弊做討論。

他指出，近期Omicron疫情於各國流行，美國發現兒童感染機率增加5倍，大量兒童病患住院。根據過去臨床試驗結果，12至15歲青少年接種輝瑞BNT（BioNTech，港稱復必泰）疫苗的保護力為百分百，而5至11歲兒童接種後產生保護力與青少年類似，高達90%。

而疫苗上市後真實世界數據顯示，面對具有免疫逃脫的Omicron，青少年接種BNT疫苗，疫苗的保護力降至40%，幾乎難以預防感染輕症，但對重症防護仍有70至80%。另一研究則涵蓋5至11歲兒童數據，接種疫苗後保護力僅剩60至70%。

呂俊毅表示，無論青少年、兒童是接種莫德納（Moderna）抑或BNT疫苗，雖然對Omicron的預防感染保護力只有不足50%，但預防重症仍維持80%，因此在Omicron仍然流行期間，是非常值得打疫苗。

對於青少年及兒童接種mRNA疫苗後，容易出現心肌炎、心包膜炎等症狀。他指出，兒童接種疫苗產生副作用機率小，相較青少年較屬高風險，但不打疫苗者在染疫後一樣會有心肌炎，甚至引發其他風險，在分析染疫風險及疫苗副作用利弊下，美國疾病管制與預防中心強力建議兒童、青少年接種疫苗。

呂俊毅又稱，台灣今年的防疫政策走向與病毒共存，加上Omicron流行，兒童感染雖多為輕症，但仍有患兒有多系統炎症徵候群（MIS-C）、腦炎、缺血性中風、哮吼甚至長新冠風險，因此建議兒童接種疫苗，降低感染及重症風險。