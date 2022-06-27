確診大廈｜增1085幢　沙田佔最多　億元豪宅天匯、畢架山一號上榜

本港今日（27日）新增1,873宗新冠病毒確診個案，連續13天破千宗。最新的確診大廈名單則顯示，今日新增1,085幢大廈入榜，較昨日減少20幢。沙田區位列各區之首，共新增104幢大廈，元朗區緊隨其後，錄得100幢新上榜，其次則有屯門區，共有87幢。

上榜大廈不乏多幢豪宅，包括市值逾億元的西半山天匯，另涉及中半山寶園、渣甸山柏麗園及畢架山一號9座等。



▼6月27日 部份確診大廈▼



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沙田區名城、御龍山、星漣海及玖瓏山各逾一幢上榜

確診大廈名單今日新增1,085幢大廈入榜，較昨日1,105的幢減少20幢。十八區中，以沙田區新增大廈最多，合共104幢，當中包括不少私人住宅，包括名城1期2座及3期2座、御龍山8座、星漣海1座、2B座及3B座、玖瓏山日瓏閣2座等。其中馬鞍山富寶花園有四座上榜，涉及2座、3座、8座及10座；沙田第一城則有五座出現確診者，包括11座、13座、30座、34座及52座。



元朗區共有100幢新上榜大廈，僅次於沙田區，上榜大廈包括Park Yoho Milano 31A座、Park Yoho Venezia 7A座、栢慧豪廷9座等；嘉湖山莊則有七幢出現確診情況，包括美湖居4座及6座、樂湖居3座及8座、賞湖居3座、麗湖居2座及8座。

滿名山一幢上榜 大興邨有五座上榜

屯門區則涉及87幢大廈新上榜，包括南浪海灣2座、嘉才里獨立屋、屯門市廣場1座及4座、愛琴海岸2座、滿名山滿庭9座等，大興邨有五座上榜，涉及興偉樓、興昌樓、興泰樓、興盛樓及興耀樓。

▼6月27日確診大廈全名單▼



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有患者住馬哥孛羅香港酒店

確診大廈名單中，有五間酒店上榜，包括九龍酒店、海韻軒海景酒店、馬哥孛羅香港酒店、嘉湖海逸酒店、港島海逸君綽酒店；另有10幢紀律部隊宿舍上榜，涉及荔景紀律部隊宿舍1座及2座、秀茂坪紀律部隊宿舍2座、魷魚灣海關人員宿舍等；至於大專院校方面，中大研究生宿舍6座及香港恒生大學M座亦出現確診個案。

上榜大廈不乏豪宅，例如逾億元起跳的西半山天匯、中半山寶園、曉峰閣雋巒及翠峰園、渣甸山柏麗園、何文田根德閣5座、畢架山一號9座等。