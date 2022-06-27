澳門爆疫｜累計357宗核酸陽性　首現重症患者為60歲長期病患婦

澳門疫情持續，當地新冠病毒感染應變協調中心表示，昨日（26日）新增96宗核酸陽性個案，累計宗數共357宗，涉211女、146男。澳門今波疫情亦首現重症，患者為60歲女性，有長期病患，已接種三劑疫苗，因呼吸不暢，血氧含量低，進一步檢查顯示雙側肺炎，現正接受新冠肺炎抗病毒藥物治療，情況穏定。



澳門現時正進行第三輪全民核酸檢測，截至今日（27日）下午3時，逾16.2萬人次已採樣，其中約10萬人次檢測結果呈陰性。



▼6月26日 澳門疫情▼



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增96宗核酸陽性

感染應變協調中心指，昨日新增96宗核酸陽性個案，當中50宗於社區發現，46宗在管控區中發現。截至昨日，澳門今波疫情累計有357宗核酸陽性個案，涉211女、146男，當中88人有症狀，另外269人為無症狀感染者。

首現重症 患者為長期病患、60歲婦人

澳門亦首現重症，患者為60歲女性，有長期病患，已接種三劑疫苗，因呼吸不暢，血氧含量低，進一步檢查顯示雙側肺炎，現正接受新冠肺炎抗病毒藥物治療，情況穏定。

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357宗個案暫分10個群組

357宗個案，有30人尚待調查未歸入群組，其餘個案暫分成10個群組，包括：艷麗大廈外僱群組涉及137人；達昌大廈涉及84人；黑沙環添豐乾洗有限公司涉及19人；澳迪健體會涉及4人；國際中心涉及2人；四季名店、水坑尾中建商業中心涉及20人；路氹及九澳地盤涉及16人；高士德華暉閣涉及10人；順利樓涉及9人；及李秉倫大廈涉及26人。

八個群組有一定關連

感染應變協調中心初步發現，艷麗大廈外僱群組、達昌大廈、黑沙環添豐乾洗有限公司、國際中心、路氹及九澳地盤、高士德華暉閣、順利樓、及李秉倫大廈，八個群組有一定關連。路氹及九澳地盤群組亦與有關。而澳迪健體會及四季名店、水坑尾中建商業中心則暫時未找到關連。

正研究豁免兒童參與下輪全民核酸檢測

澳門今早亦已開展第三輪全民核酸檢測，感染應變協調中心指，截至今午3時，162,958人次已採樣，其中10,073人次檢測結果呈陰性。當局呼籲市民在前往做全民核檢前，先在家做快速抗原測試。

感染應變協調中心亦提到，當社區剛出現疫情時，任何人都有受感染的風險，因此每名市民都需要接受全民核酸檢測，但隨著市民減少外出接觸社區，兒童都留在家中時，當局會研究能否豁免兒童參與下一輪全民核酸檢測。澳門現時所有長者院舍亦已實施防範式閉環管理。