增464宗學校呈報個案　七學校班別爆發　培正中學再有三學生染疫

新冠疫情持續，衞生署衞生防護中心今日（27日）公布，有464宗學校呈報的新增個案，涉及335間學校，過去一星期有154間學校出現兩宗或以上個案，有七間學校個別班級出現集體爆發，當中有四間是幼稚園，包括ABC Pathways 國際幼稚園 (黃埔校舍) K2B班、香海正覺蓮社佛教慧光幼稚園K1B班、聖公會慈光堂聖匠幼稚園下午校小望幼班、中華基督教會元朗堂真光幼稚園二校K3班上、下午校，涉及的班級需即時停課一周。



衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮公布，今日有464宗學校呈報的新增個案，涉及335間學校，包括66間幼稚園、153間小學、110間中學、六間特殊學校，110宗為今早呈報個案，其則是於6月24日至26日期間呈報，而過去一星期有154間學校出現兩宗或以上個案。

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最新有七間學校個別班級出現集體爆發情況

他續指，調查後發現有七間學校個別班級出現集體爆發的情況，中、小學方面有三間，分別為匯基書院（東九龍）4A班，全班共有27人，班上累計6人確診；位於葵涌的柏立基教育學院校友會盧光輝紀念學校4B班，全班共有20名學生，累計三人確診；香港培正中學2F班，全班有30名學生，至今有三名學生確診。

四間幼稚園學生錄確診個案

至於幼稚園方面，ABC Pathways 國際幼稚園 (黃埔校舍) K2B班全班有16名學生，累計有一學生及一教師中招；元朗中華基督教會元朗堂真光幼稚園二校上下午校分別有四名學生及三名學生確診，另有一位老師陽性；香海正覺蓮社佛教慧光幼稚園K1B，全班有15名學生，當中兩名任教老師確診；聖公會慈光堂聖匠幼稚園下午校小望幼班，有兩名學生確診，以上七間學校涉八個班別需停課。

衞生署衞生防護中心︰每日快測有效阻止學校爆發

歐強調，每日快測的措施非常有效阻止學校爆發，涉近70多萬學生及10多萬老師每日快側，雖然有個別學校或班別出現小規模傳播，但暫未見有跨班別或全校出現大型爆發。他又指，相信大部分陽性個案於發現後已無返學，避免病毒流入校園。