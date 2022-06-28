強制檢測｜增36地點　爭鮮迴轉壽司兩屯門分店上榜

本港新冠疫情持續，食物及衞生局今日（27日）晚上發出強制檢測公告，再有36個處所上榜，當中屯門多間食肆上榜，包括「爭鮮迴轉壽司」兩間分店、大興商場「百份百餐廳」、良景街市「嘉華餐室」、山景商場「雲貴軒米線專門店」、寶怡花園「和氣食堂」、青海圍「金雋鍋貼大王」等。

公告列明，若任何人士於6月21日至27日曾身處指明場所超過兩小時，需要於明日或後日（28日或29日）進行核酸檢測。



▼6月27日強制檢測公告▼



感染BA.4或BA.5的黃埔花園6歲女童曾光顧的黃埔天地享膳坊龍閣，及其已確診父親與同事光顧的新蒲崗景福街TC Bistro都上榜。其他三間為灣仔陶源酒家、油麻地北海街港嘢茶檔及天水圍置富嘉湖1期大快活。在指明期間及時段同場人士，需於28日或29日前往進行核酸檢測。

因有居民確診而納入強檢住宅佔17幢，包括何文田勝利道9號凱旋居、北角寶馬山道24 號豐林閣2座和青衣盈翠半島3A座等。6月21日至27日曾身處指明場所超過兩小時，均需進行核酸檢測。

▼6月27日 部份列入強檢地點▼



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五大廈污水呈陽性 居民要檢測

另有五幢大廈因污水檢測呈陽性而上榜，包括沙田水泉澳邨清泉樓和欣泉樓、深井海雲軒 1 座、將軍澳將軍澳廣場 3 座、香港仔香港仔中心美豐閣。

▼各區流動採樣站詳情▼



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政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成強制檢測。政府已在各區設立流動採樣站，即使是已經接種疫苗的人士，亦必須接受上述強制檢測。

發言人表示，三個月內曾經檢測呈陽性結果的人士（包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案，以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案）無需接受強制檢測。至於須接受強制檢測的人士（除上述經快速抗原測試呈陽性並已作出申報者），必須按相關強制檢測公告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合公告要求。換言之，快速測試陰性結果不會獲視作為符合強制檢測要求。此外，除非持有醫生證明書證明因健康原因而未能以鼻腔和咽喉合併拭子樣本進行檢測，否則須接受強制檢測的人士不能遞交深喉唾液樣本以符合強制檢測要求。