何栢良指陳肇始護士背景掌握疫情不到位　22護理團體聯署要求道歉

第五波疫情持續，港大感染及傳染病中心總監何栢良早前在電台節目中，質疑食物及衞生局長陳肇始因護士背景，在掌握疫情資訊上較慢和不到位，造成本港傷亡慘重，更形容是慘痛教訓，22個護理團體昨日（27日）聯署要求何栢良道歉。



▼3月4日 伊利沙伯醫院急症室情況▼



不滿把抗疫失效推卸官員身上

護理團體指，何栢良把抗疫失效的責任推卸在官員身上，並莽判是因為陳肇始的專業知識及背景。團體認為何栢良對於護士未能在醫療健康系統作領導的觀點嚴重過時，且極度偏頗。又稱過去兩年多，護士日以繼夜地照顧新冠肺炎病人，護士不眠不休到社區為市民採集樣本、執行防疫注射。

護理團體要求何栢良道歉。（資料圖片）

團體表示，醫療團隊所有成員都應該互相扶持，而非分化、攻擊、抹黑，或者將失敗歸咎他人，並斥責何的言論意圖蒙騙市民大眾，挑起及煽惑市民對整個醫療團隊的反感情緒，刻意踐踏護士的專業能力，因此要求何柏良向護理界及市民大眾道歉。

陳肇始6月22日發言期間哽咽。（資料圖片/李澤彤攝）

22個護理團體包括：



香港護理專科學院

香港護理學院

香港護士協會

香港政府華員會護士分會

香港護士總工會

香港理工大學護理學院

中文大學那打素護理學院

東華學院

香港心臟護士專科學院

香港社區及公共健康護理學院

香港危重病護理學院

香港護理教育及科研學院

香港急症科護理學院

香港老年學護理專科學院

香港內科護理學院

香港精神健康護理學院

香港助產士學院

香港護理及衞生管理學院

香港骨科護理學院

香港兒科護理學院

香港圍手術護理學院

香港外科護理學院