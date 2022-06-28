何栢良收回陳肇始護士出身言論：沒把護士專業與政府表現拉上關係
撰文：石國威
出版：更新：
第五波疫情官員表現被質疑，港大感染及傳染病中心總監何栢良早前商台在《在晴朗的一天出發》點名批評護士出身的食衞局局長陳肇始掌握疫情資訊和指揮慢，導致本港「傷亡慘重」，其言論觸發22個護理團體昨（27日）聯署，批評何單憑專業背景評鑑一個人能力是匪夷所思，要求他向護理界和大眾道歉。
何栢良今早（28日）在《在晴朗的一天出發》指事件是誤會，強調他當日、今日及將來也沒把護士專業與政府表現拉上關係，由於當日言論不清引起爭議，他決定收回涉及言論，冀事件可告一段落：「希望可以聚焦返社會點樣可以復常，同埋畀意見幫到市民。」
護協源志敏斥傷害整個護理界：好似以前話人係黑五類咁
包括香港護士協會在內的22個護理團體在聯署中指，何栢良把抗疫失效的責任推卸在官員身上，莽判是因為陳肇始的專業知識及背景，觀點嚴重過時，且極度偏頗。
護協主席源志敏今早在何栢良收回言論前、同於《在晴朗的一天出發》稱，香港言論自由，任何人也可以批評公職人員是否稱職，但不能單以一個人「出身背景」便下定論，形容何栢良的言論傷害了整個香港護理界，促其收回言論：「咪好似以前話人黑五類，佢（何栢良）個邏輯等於話局長係一個女士所以做得唔好一樣。」
與護理同業有好多合作 何栢良：希望聚焦返社會點樣復常
何栢良其後在同一節目指事件是誤會，希望今回應後事件可告終：「我當天無、今天無、將來都無將護士專業與政府表現拉上關係。」何栢良強調，一直與護理同業有好多合作，當日發表有關言論時，從沒意圖將問責官員與護理專業拉在一起，當日或言論不清而引起爭議，決定收回涉及言論：「希望可以聚焦返疫情下社會點樣可以復常，同埋畀意見幫到市民。」
何栢良指政府抗疫工作較慢及不到位 致第五波傷亡慘重應致歉何栢良指陳肇始護士背景掌握疫情不到位 22護理團體聯署要求道歉立法會選舉｜長踞議席護協派人參選 標榜中間路線 醫衞界四人戰兩中委選醫衞界恐分薄票源 護協澄清：只支持何崇漢︱立法會選舉