何栢良收回陳肇始護士出身言論：沒把護士專業與政府表現拉上關係

第五波疫情官員表現被質疑，港大感染及傳染病中心總監何栢良早前商台在《在晴朗的一天出發》點名批評護士出身的食衞局局長陳肇始掌握疫情資訊和指揮慢，導致本港「傷亡慘重」，其言論觸發22個護理團體昨（27日）聯署，批評何單憑專業背景評鑑一個人能力是匪夷所思，要求他向護理界和大眾道歉。



何栢良今早（28日）在《在晴朗的一天出發》指事件是誤會，強調他當日、今日及將來也沒把護士專業與政府表現拉上關係，由於當日言論不清引起爭議，他決定收回涉及言論，冀事件可告一段落：「希望可以聚焦返社會點樣可以復常，同埋畀意見幫到市民。」



港大感染及傳染病中心總監何栢良收回陳肇始因護士出身而掌握疫情資訊和指揮慢相關言論。（資料圖片）

護協源志敏斥傷害整個護理界：好似以前話人係黑五類咁

包括香港護士協會在內的22個護理團體在聯署中指，何栢良把抗疫失效的責任推卸在官員身上，莽判是因為陳肇始的專業知識及背景，觀點嚴重過時，且極度偏頗。

護協主席源志敏今早在何栢良收回言論前、同於《在晴朗的一天出發》稱，香港言論自由，任何人也可以批評公職人員是否稱職，但不能單以一個人「出身背景」便下定論，形容何栢良的言論傷害了整個香港護理界，促其收回言論：「咪好似以前話人黑五類，佢（何栢良）個邏輯等於話局長係一個女士所以做得唔好一樣。」

護士協會主席源志敏（左）形容何栢良言論傷害了整個香港護理界。（資料圖片/馬煒傑攝）

與護理同業有好多合作 何栢良：希望聚焦返社會點樣復常

何栢良其後在同一節目指事件是誤會，希望今回應後事件可告終：「我當天無、今天無、將來都無將護士專業與政府表現拉上關係。」何栢良強調，一直與護理同業有好多合作，當日發表有關言論時，從沒意圖將問責官員與護理專業拉在一起，當日或言論不清而引起爭議，決定收回涉及言論：「希望可以聚焦返疫情下社會點樣可以復常，同埋畀意見幫到市民。」