何栢良指政府抗疫工作較慢及不到位　致第五波傷亡慘重應致歉

食物及衛生局長陳肇始即將卸任，昨日（22日）見記者其間亦多次哽咽，但未有回應政府是否抗疫不力，個人需否為第五波疫情負責，以及會否向市民道歉等問題。港大感染及傳染病中心總監何栢良評價本屆政府抗疫表現，認為陳肇始是護士出身，在掌握疫情資訊及指揮上較慢及不到位，造成第五波疫情期間傷亡慘重。



對於即將離任的陳肇始表現，何栢良認為，面對百年一遇的疫情，世界各地多以醫生作為領軍人物，而本港以護士出身者任主帥角色，「掌握疫情資訊及指揮，容易出現過去數年市民大眾、議員的評論經常見到的字眼，即慢、不到位及遺漏」。

希望特首林鄭月娥或陳肇始離任前清楚向市民致歉

他認為，陳肇始「幾努力」，但市民對結果不滿意，在第四波至第五波一段社區基本「清零」的日子，沒有做好準備及推動疫苗接種，以致第五波傷亡慘重，帶來慘痛教訓，相信市民在短時間內不會放下，希望特首林鄭月娥或陳肇始在離任前清楚向市民致歉，例如為亡者設立紀念碑，讓政府及市民永遠記得是次教訓。

▼2021年8月4日 澳門人大排長龍等候檢測▼



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指澳門準備功夫較香港充足

澳門疫情升溫，累計錄得71宗確診個案，今日推行第二輪全民核酸檢測。何栢良表示，澳門防疫手段採取零容忍態度，準備功夫較香港充足，亦同時採取核酸及快速檢測方案，不會被疫情轉變殺個措手不及，指「澳門準備充足，各方面有前瞻性部署，例如善用區域性的資訊發放，比香港遠遠優勝好多」。

他認為，本港 7月1日後不應走回頭路，應勇往直前循著復常方向邁進，形容7至9月是相當關鍵時刻。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片）

智利數據顯示科興有效預防兒童入院及重症

在疫苗接種方面，目前3至5歲幼童可接種科興疫苗，惟臨床數據不多，但何認為可以參考智利在學術期刊《自然醫學》最新發表文章，指出在當地爆發Omicron期間，為該年齡層的幼童打兩針科興，接種時間相距28日，檢視兩針後一個多月的保護成效，發現50萬名兒童中，約1.2萬人染疫，發現預防入院成效達65%，預防入深切治療部成效達69%，反映防重症成效相當好，故建議家長可安心讓3至5歲幼童接種三針科興疫苗，但復必泰的相關臨床數據則較少。