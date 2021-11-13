兩中委選醫衞界恐分薄票源　護協澄清：只支持何崇漢︱立法會選舉

立法會選舉提名期結束，競爭最激烈的議席落在功能組別「醫療衞生界」，6人爭一席，當選率不足百分之17。該界別登記選民有55,523人，全屬個人票，選民基礎由過往醫學界及衞生服務界合併而成，再新增中醫界選民。



舊制下，衞生服務界的選民有逾4萬人，而該界別議席自2004年起，一直由香港護士協會代表、民主陣營李國麟贏得，故護協取態相當關鍵。界別合併後，今屆參選人有2人來自護協，分別是中委何崇漢、以及提名期結束前一日才報名的劉子進，或出現「鎅票」情況。



護協昨晚（12日）在提名期結束後發聲明澄清，指何崇漢經中央執行委員會推選程序大比數通過，是護協唯一支持的參選人。如任何人作出與該會立場不同的失實陳述，將保留一切法律追究權利。



何崇漢本周三（10日）報名出選時，獲一眾身穿「護協」標誌外套人士撐場。護協聲明提到，有兩名中委出選新一屆醫衞界議席，希望澄清同為中委的劉子進是以個人身份參選，並沒事前向護協書面尋求支持；而何崇漢是經護協中央執委會討論和推選程序，獲大比數通過支持。

聲明指，護協會章從沒就中委及會員，以個人身份參選作任何要求或規限，但強調何崇漢是唯一獲護協支持的人選。

田飛龍曾批護協有違反國安風險

護協在教協等組織解散後，今年8月遭全國港澳研究會理事田飛龍點名，批評偏離專業，明顯有違反《港區國安法》風險，必須「整頓內部」，表明擁護愛國者治港等原則。何崇漢報名當日，形容自己行「中間路線」，恪守專業，強調參選須符合愛國愛港、守法等條件。

醫衞界參選人還包括，民建聯、中醫師陳永光，藥劑師龐愛蘭，外科醫生林哲玄，以及香港護理專科學院副院長陳子中。立法會選舉參選人名單，請參閱《香港01》選舉網站。