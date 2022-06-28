回歸25周年︱幻彩詠香江特別版7月上演　旅發局提四大觀賞點建議

七一回歸紀念日在即，各類慶祝香港回歸25周年活動陸續上演。《香港01》早前報道，受疫情影響，五年一度的「回歸煙花匯演」極大機會，首次未能於維港兩岸上演，改以推出特別版「幻彩詠香江」助慶。

香港旅遊發展局今日（28日）宣布，整個7月將推出幻彩詠香江特別版「維港光影匯演」，今次將新加入10幢建築物及3個地點參與匯演，包括立法會綜合大樓、大會堂等。

此外，政府總部外牆及立法會大樓天台，將以LED外牆燈營造光影效果，而多艘往返尖沙咀至中環或灣仔的天星小輪亦會「換新裝」，船身加上色彩繽紛的燈帶，在匯演時隨音樂轉換躍動。



旅發局表示，「維港光影匯演」將在7月1日至31日舉行，每晚8時至8時10分上演，費用全免。

逾50幢建築物及地點參與

旅發局指，全港共有逾50幢建築物及地點參與，今次更將有10幢建築物及3個地點新加入，包括中環4號至6號碼頭、立法會綜合大樓、中信大廈、帝國中心、鷹君中心、香港大會堂、香港故宮文化博物館、M+、三湘大廈、尖沙咀中心、達隆名居、灣仔海濱水上運動及康樂主題區及灣仔臨時海濱花園。

維港兩岸大廈將展示回歸25周年祝賀訊息

「維港光影匯演」將新增 4 大元素，包括在維港兩岸海傍多個地點設置光束燈，以燈光配合激昂音樂；政府總部外牆及立法會大樓天台以 LED 外牆燈營造獨特光影效果。

此外，今次匯演會特別編排交響樂，融入維港兩岸大廈的燈效及19幢大廈的LED屏幕和幕牆，同步展示25周年的祝賀訊息。而多艘往返尖沙咀至中環或灣仔的天星小輪，船身加上色彩繽紛的燈帶，在匯演時隨音樂轉換躍動。

建議四大觀賞點

旅發局建議，匯演最佳觀賞點包括香港文化中心外的尖沙咀海傍、星光大道、灣仔金紫荊廣場的海濱長廊，以及維多利亞港內的觀光渡輪。其中在尖沙咀海傍、星光大道及灣仔金紫荊廣場的海濱長廊，現場將播放匯演音樂。