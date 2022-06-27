回歸25周年｜市民7.1免費搭九巴1號線　往返竹園邨至尖沙咀碼頭

九巴宣布，7月1日（周五）香港回歸25周年銀禧紀念當日，將舉辦由科興控股（香港）有限公司贊助的免費乘車活動，全港市民當日可無限次免費乘搭路線1號線，往返竹園邨至尖沙咀碼頭。



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九巴表示，七一當日乘客可無限次免費乘搭1號線的頭班車至尾班車。1號線途經油尖旺、九龍城等九龍區心臟地帶，除了可以沿彌敦道穿梭油尖旺享受購物樂趣，又可深入九龍城舊區，探索九龍寨城歷史，或在九龍城內街嚐盡各地美食。

應政府建議，九巴鼓勵乘客於上車時使用八達通卡或八達通產品拍八達通機，屆時車費會設定為零元。