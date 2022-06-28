回歸25周年︱25艘漁船維港列隊　碼頭有人舞國旗　西九灣仔可打卡

慶祝香港回歸25周年活動如火如荼，香港漁民團體聯會今日（28日）組織25 艘大漁船，以「感恩奮進，共譜新篇」 為主題，由慶祝號、感恩號、祝福號、奮進號、灣區號5艘領頭船，各帶領4艘漁船組成5個主題方陣，早上9時半列隊在維多利亞港舉行啟航巡遊。



由今日起至7月1日，船隊巡遊路線由尖沙咀出發，經西九文化中心，沿昂船洲對開往港島沿岸進發，經西環、上環、中灣、灣仔至北角，再往九龍方向，經啟德、紅磡後，返回尖沙咀對開海面，供市民打卡。



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漁船組成5個方陣 隨著鳴笛聲啟航

為慶祝回歸25周年，香港漁民團體聯會今日組織「感恩奮進，共譜新篇」海上巡遊，由25架漁船組成5個方陣，由慶祝號、感恩號、祝福號、奮進號、灣區號5 艘領頭船又帶領四架船在維港巡遊。

船隊今早9時半在尖沙咀公眾碼頭舉行啟航禮，五方陣隨著鳴笛聲啟航，巡遊路線由尖沙咀出發，經西九文化中心，沿昂船洲對開往港島沿岸進發，經西環，上環，中灣，灣仔至北角，再往九龍方向，經啟德、紅磡後，返回尖沙咀對開海面，市民可與心25航船打卡。

漁護署長梁肇輝：期望香港漁業界進一步融入國家發展大局

漁護署署長梁肇輝出席啟航禮時提到，漁業界25年來都秉承愛國愛港精神，又期望業界於大灣區及一帶一路國家發展漁業，以進一步融入國家發展大局。

市民揮舞國旗慶祝：梗係要做多啲嘢 25周年吖嘛

碼頭有不少支持者揮舞國旗慶祝。到場支持船隊的蘇先生見到船隊的陣容很壯觀，感到十分高興：「梗係要做多啲嘢啦，25周年吖嘛。」他又表示很少機會會見到這麼多船在維港，今次更有25架船列隊，機會十分難得；另一位支持者郭女士對於回年25周年感到十年興奮，見到25艘船亦感到十分開心：「冇數過幾多架呀，總之我見到咁多船就非常次開心。」