加價︱公共事業加風起　的士落旗加3元　電車、電費、煤氣排隊加

踏入回歸25周年，香港回歸以來經歷多番時代變遷，物價增長迅速，當年的一個「十蚊銀」，如今又能買到些什麼？踏入今年7月，多項公共服務及交通服務正排隊加價，首先是兩電每月調整的燃料費繼續上升，中電用戶淨電費將漲至137仙，港燈則為158.8仙，較年初分別增加6.3%及17.4%。以三人住戶每月平均用275度電計，最新電費已較年初分別貴22.2至64.6元。

公共交通服務方面，電車已獲批於7月11日加價，12歲或以上乘客車費將由2.6元加至3元；的士亦獲行政會議通過加價申請，由7月17日起，紅藍綠的落旗收費一律加3元，跳錶價每跳亦加1至2毫。

至於煤氣亦將於8月1日加價，每兆焦耳的標準煤氣收費調高1.15仙至27.2仙，加幅為4.4%，預計約七成家庭用戶每月煤氣費用增加不多於10元。



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1、電費加價

兩電每月會按實報實銷，調整燃料費用。根據兩電網站資料，全港用戶7月燃料費用均會上升。剛爆出元朗朗屏橋焚塌，導致元朗、屯門、天水圍「大停電」的中電，其網站顯示7月燃料費將增至46.7仙，較6月按月再升1.6仙，即7月每度電淨電費高達137仙，較今年1月增6.3%。

至於港燈早前亦公布7月燃料費將調整至50.8仙，較6月按月再增3.1仙，7月每度電收費約為158.8仙，較今年1月增加17.4%。

若以三人家庭平均用275度電，並使用兩電網站的電費計數機計算，中電住宅家庭今年1月電費約為345.2元，假設用電量不變，該家庭7月要付367.4元，即較年初多付22.2元。同樣情況下，港燈住宅用戶年初電費約275.1元，到7月則要339.7元，即要多付64.6元。

2、電車7.11加價

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行政會議早前批准電車加價，並於7月11日生效。加價後，電車12歲或以上人士票價將由現時2.6元增至3元；至於3至11歲小童則由1.3元加至1.5元；65歲或以上長者票價則由現時1.2元稍加至1.3元。月票由220元加至260元，原本34元的遊客票將取消。

運房局表示，電車自2018年7月加價以來，面對其他公共交通工具競爭，以及長時間受疫情影響等，電車乘客量持續下跌，而電車進一步增加非車費收入的空間有限，其盈利率由2018年的18%降至2021年的-1.3%，故有必要調整車費維持財務可持續性。

電車申請的加價幅度（立法會文件）

3、的士7.17加價

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經歷約四年的申請，的士業界終獲行政會議批准加價，並將在7月17日生效。新收費下，紅藍綠的落旗收費一律加3元，即紅色市區的士起錶價為27元；綠色新界的士則為23.5元；藍色大嶼山的士則為22元，加幅介乎11.54%至13.83%。

至於紅藍綠的首段及後段跳錶收費將分別加2毫及1毫，紅的首段跳錶收費為每跳1.9元；綠的1.7元；藍的1.7元。至於後段跳錶收費，紅的每跳加至1.3；綠的1.3元；藍的1.5元。

的士最新收費，最快今年7月生效。（立法會文件）

運房局稱，政府審批的士收費調整的申請時，已考慮各項相關因素，包括的士從業員的收入和營運成本的轉變、市民的接受程度，以及的士和其他公共交通工具的收費差距等。

4、煤氣加價

煤氣公司早前宣布調整收費，8月1日把每兆焦耳的標準煤氣收費調高1.15仙至27.2仙，加幅為4.4%，預計約七成家庭用戶每月煤氣費用增加不多於10元，住宅用戶每月9.5元的保養月費將會維持不變。在優惠計劃下約五萬個家庭，包括長者、殘疾人士、低收入及單親家庭，將獲豁免標準煤氣費調整，約一半工商業用戶每月煤氣費會增加少於290元。

煤氣公司承諾，在未來兩年內凍結標準煤氣收費，並為有需要家庭提供進一步支援及協助餐飲業界度過困境。煤氣公司已向優惠計劃下的每個家庭派發200元的餐飲現金券。

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