海港酒家改通風系統遭檢控　歐家榮稱須停業食環署僅指禁晚市堂食

屯門卓爾廣場海港酒家日前爆疫，群組至今累計41人染疫。衞生防護中心昨日（27日）在記者會曾指，酒家每小時空氣換氣量及鮮風量均低於標準，又稱要經機電工程署證明合格，方可復業。

不過，食物環境衞生署回覆《香港01》時，當中未提及停業，僅稱處所須在6月24日起禁晚市堂食，為期14天。署方又指，在巡查期間，發現該處所未獲准許下更改通風系統，已即時向持牌人提出檢控。



發言人指，卓爾廣場海港酒家持有普通食肆牌照，並已向署方提交登記申請及承建商發出的證明書，獲確認符合空氣淨化設備的規定。

不過，署方於6月23日巡查該處所時，發現負責人未有遵從第599L章（疫苗通行證），以及599F章（業務及處所）規例，故已即時向處所負責人提出檢控。此外，巡查期間，署方亦發現處所未獲准許下更改通風系統，已即時向持牌人提出檢控。

禁晚市堂食 不得多於2人一枱

發言人表示，處所須在6月24日起，在下午6時正至翌日上午4時59分，停售或供應供在餐飲業務的處所內進食或飲用的食物或飲品，及於其餘時間不得有多於2人同坐一桌，為期14天。

不過，翻查資料，衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨日在疫情記者會曾指，食肆的每小時空氣換氣量要達每小時6次，但當日在不同區域只量到1.37次至2.12次，證明空氣換氣量不足；至於鮮風量，一般每小時要達4次或以上，但只發現有1.3次。因此，他稱已與食環署聯絡，希望酒樓可改善系統，經機電工程署證明合格，方可復業。