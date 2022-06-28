兩女以茶店IG等發煽動言論　籲學生虛報疫苗副作用　囚6及7個月

兩名在旺角經營茶店的年輕女負責人，涉嫌利用店舖散播煽惑言論。警員「放蛇」光顧時，獲發印有店舖網頁的二維碼，進入該店的社交媒體網頁內，發現有指政府以防疫政策監測市民私隱的帖文，又呼籲他人避免使用安心出行，不要做檢測，並呼籲學生向家長虛報疫苗副作用等。兩女今(28日)在西九龍法院認罪，其中一人稱因為母及朋友接種疫苗後感不適，認為政府的措施不妥，衝動下犯案宣洩不滿，另一人則稱不知帖文由誰發布。裁判官判兩人分別入獄7及6個月。



兩名女被告：侯穎欣（24歲）及林宛宜（22歲），被控於2022年2月9日至17日，在香港作出一項或多項具煽惑意圖的作為，即在Facebook及Instagram發布、展示陳述及海報，具意圖：(a) 引起憎恨或藐視中央或香港政府或激起對其離叛：（b) 引起香港居民間的不滿或離叛；（c) 慫使他人不守法或不服從合法命令。

疫苗是新興事物是煽動者的黃金時機

羅官判刑時指，香港社會過去數年出現重大分歧，更演變成人與人之間的對立或敵對，這些經歷在不少人心中揮之不去，事情如今雖看似已平靜，但人們的心情尚未平復，稍有刺激便容易情緒激動。案發時疫情嚴重致人心惶惶，疫苗更屬新興事物，其成效及副作用備受質疑。若針對此作出煽動，對煽動者是黃金時機，對於被煽動者則是最脆弱的時間。

針對學生犯案廣犯性不容忽視

羅官續指，首被告侯穎欣在涉案帖文中提及的並非科學意見，其目的只是發洩內心的抑壓及憎恨，以年輕、脆弱的學生為目標，燃點了另一個火頭，令已十分嚴重的抗疫工作雪上加霜，另要求學生向家長隱瞞更是嚴重因素。羅官再指，兩人在社交平台針對學生犯案，其廣泛性不容忽視，但同意整體滲透力度不算強。

羅官最後考慮到侯在案中為主導角色，判囚7個月；次被告林宛宜雖非主導者，但其未有阻止事件發生的潛在後果及破壞性與他人刑責無分別，判囚6個月。

兩名女被告：侯穎欣（24歲）及林宛宜（22歲），分別被判入獄7個月及6個月。(資料圖片)

店內貼願榮光歸香港等海報

案情指，兩名被告均為旺角《初凝．芝茶》的東主，該店的當眼位置貼有一些具政治性的海報，如寫有「拒絕數碼監控」、「杯葛安心出行」、「願榮光歸香港」等。警員於2月14日喬裝顧客到店舖光顧，等侯找續時，店員將一塊印有卡通青蛙哭泣及二維碼圖樣的號碼膠牌交給警員，該二維碼連結至店舖的Instagram 帳號。兩被告同日被捕。

煽惑學生向家長虛報疫苗副作用

該店舖的Facebook及Instagram帳號在涉案時段，先後發佈了9組具煽動意圖的帖文，包括：抹黑政府的防疫措施為有惡意的、具政治目的，如藉以監測港人私隱、推惡法防遊行等；煽惑學生向家長虛報疫苗副作用，對學生的學業造成影響以向學校及教育局施壓。

提到確診就最愛美心

此外，亦有帖文呼籲不要按規定進入指定場所，如不要上載針紙至安心出行，並以各種理由避免出示安心出行，如「避開保女」等；呼籲「唔做檢測咪唔會確診」，倘若確診就「最愛美心」，但不要連累親戚朋友。

指政府騙市民去種毒

亦有帖文以「種毒」煽惑公眾不作疫苗接種，指政府逼迫和騙市民去「種毒」；試圖引起憎恨或藐視香港特區政府，包括抹黑政府及其官員為疫情下殺死身香港市民的「兇手」。

次被告被捕後在警誡下承認，她是Instagram的管理人之一，對於Facebook則不知情。

案件編號：WKCC699/2022