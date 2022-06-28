愛增值6｜7.1起申請　再培訓局維持特別安排：6成出席率獲發津貼

【特別愛增值計劃/特別愛增值計劃6/特別愛增值津貼發放/特別愛增值計劃課程申請表】因應疫情對本港經濟和就業市場的影響，政府再委託僱員再培訓局（再培訓局）於今年7月1日推出第六期「特別．愛增值」計劃（「特別計劃6」），持續支援受影響的求職者，為僱員提升技能，計劃為期半年，預計可支援約兩萬名有需要人士。



計劃繼續保留各項特別安排，包括對學員的行業或學歷不設限制、學費全免、發放每月最高5,800元特別津貼、提供「企業包班」服務，以及將發放津貼的出席率要求由八成下調至六成的短期彈性措施，但為確保課程質素，學員仍須達至相關課程原定的出席率要求（一般為八成），方符合資格參與期末評估及在通過課程評估後獲發畢業證書。



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「特別・愛增值」計劃6課程申請表

僱員再培訓局於今年7月1日推出第六期「特別．愛增值」計劃。（再培訓局網頁截圖）

「特別計劃6」涵蓋28個行業約500項課程

「特別計劃6」提供涵蓋28個行業約500項課程，當中包括約410項「職業技能」課程、約60項「通用技能」課程及約30項「創新科技」課程，包括網上商業及創業、區塊鏈應用、數據分析、人工智能、雲端計算、機械人流程自動化等熱門範疇，為有需要的市民提供適切的培訓選擇，所有課程中有六成可以網上學習方式授課。而為青年人、少數族裔人士、新來港人士和殘疾及工傷康復人士等特定服務對象而設的專設課程約有100項。

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各項特別安排繼續 學費全免、每月最高$5,800元特別津貼

計劃亦繼續保留各項特別安排，包括對學員的行業或學歷不設限制、學費全免、發放每月最高5,800元特別津貼、提供「企業包班」服務，以及將發放津貼的出席率要求由八成下調至六成的短期彈性措施。

下調出席率要求的特別安排同時適用於「特別計劃6」推行期內，即2022年7月1日至2023年3月31日開班的再培訓局恆常課程，但為確保課程質素，學員仍須達至相關課程原定的出席率要求（一般為八成），方符合資格參與期末評估及在通過課程評估後獲發畢業證書；而全日制「職業技能」課程及就業掛鈎課程學員須達至八成出席率才可獲提供就業跟進服務。

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每名申請人可報讀最多四項課程

申請計劃的人士須於2019年6月1日或之後失業或待業、開工不足或被僱主要求放取無薪假期，並須符合個別課程的入讀資格，合資格人士可於2022年7月1日至12月31日期間親自、以郵遞或網上方式提交課程申請，並於2023年3月31日或之前入讀課程。

每名申請人在六期「特別計劃」下合共可報讀最多四項課程，當中包括不多於兩項全日制「職業技能」課程。正在輪候第五期「特別計劃」課程的申請人，其申請將自動延續至第六期，毋須重新辦理課程申請。

自2019年10月至今，再培訓局已推出五期「特別計劃」，第五期計劃將於本年6月30日截止報名，截至今年5月底，五期「特別計劃」合共約有35萬人次提交申請，報讀課程的範疇涵蓋健康護理、飲食、物業管理及保安、環境服務、美容及中醫保健等多元化行業。

▼「特別・愛增值」計劃6詳情▼



對象：2019年6月1日或之後失業或就業不足（包括開工不足或被僱主要求放取無薪假期）人士；無指定行業或學歷限制，惟必須為香港合資格僱員；及須符合個別課程的入讀資格

報讀安排：報讀最多4項課程，當中可包括不多於2項「全日制」「職業技能」課程

報名日期：2022年7月1日至12月31日

入讀日期：2023年3月31日或之前

特別津貼：出席率達60%的合資格學員可於課程完結後獲發放特別津貼。「全日制」課程的特別津貼額為每日$223 (以每日2節，每節4小時計)，「部分時間制」課程的特別津貼額為每日$111.5 (以每日1節，每節4小時計)，每名學員每月可獲發放的津貼額上限為$5,800。

就業跟進：出席率達80%的「全日制」「職業技能」課程合資格學員可獲3至6個月的就業跟進服務，包括就業輔導、工作轉介、入職後跟進等。