海港酒家爆疫涉通風不足　專家料停業兩三天修整　食環署稱已檢控

屯門卓爾廣場海港酒家爆疫，群組至今累計41人染疫，機電工程署視察後發現酒家每小時空氣換氣量及鮮風量均低於標準，均未及標準的一半，最差情況更較標準低四分之三，或成爆疫原因。

餐飲處所換氣量或空氣淨化設備工作小組主席源柏樑今（28日）在電台節目表示，食肆換氣不足或涉系統故障與過濾網堵塞，一般需要兩三天修整及清潔，該段時間食肆需關閉，署方初步反映海港酒家的風機出風量不足，需跟進是否機件或設計出現問題。

食環署表示，本月23日巡查時發現海港酒家未有遵從疫苗通行證及業務處所規定，已即時提出檢控，酒家由6月24日起要暫停晚市堂食，其餘時間每枱不多於2人，為期14天。另外亦發現酒家在未獲准許下更改通風系統，已根據《食物業規例》向持牌人提出檢控。



源栢樑今早在商台節目表示，當局通知小組，稱海港酒家換氣量及鮮風量均不足，並有發現酒樓更改過通風系統。據他了解，涉事酒樓需要時間清潔系統及整修，可能涉系統故障或過濾網堵塞，料要暫停營業一段時間，預計需要兩三日修整。

食肆通風不足多涉操作問題 促營業前半小時開風機

他表示，據當局反映，涉事酒樓風機出風量不足，需要跟進是否機件或設計出現問題。不過，他稱一般通風不足的食肆多數屬操作問題，「例如熄咗呀、維修唔到位等，操作嘅問題多過系統不足」，建議食肆在午市「落場」後不要關閉全部通風機，亦需在「上場」前半小時開機。

食肆換氣量規定工作小組主席源栢樑。（資料圖片／余俊亮攝）

符合通風要求食肆獲發識別文件

源栢樑又說，現時通風符合要求的食肆，會獲當局發出識別文件，並貼在當眼位置，一般是A4或A3紙，市民進入時可留意；若市民覺得該餐廳焗促，可以選擇其他餐廳，或提醒食肆職員開啟風機。

室外空氣抽入餐廳或令食肆變熱

稻苗飲食專業學會主席徐汶緯亦表示，前線員工無專業知識判斷通風量是否足夠，只能「開哂佢」，而客人及員工一般用「凍、熱及焗」等感覺判斷，有時夏天使用鮮風機，或會將室外空氣抽入餐廳，令食肆變熱，亦不排除有顧客要求關閉清新機。

他又說，一些一萬呎的大酒樓，可能有多部空氣清新機，「要一部部去開，可能開漏一兩部」，因而令部份位置未達法例要求。目前食肆的空氣清新機會都符合要求，否則不獲發牌及被檢控，但因一些機件可能出現老化，或入氣口堵塞，需加緊檢查。

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