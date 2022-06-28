澳門爆疫︱增57人染疫　累計414宗　7.1起進入娛樂場所需檢測陰性

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心今早（28日）公佈，昨日（27日）24小時內新增57宗核酸陽性個案，累計共414宗病例，截至今早8小時，全民核酸檢測已有近49萬人次採樣，其中210,800人次已有檢測結果，呈陰性，累計再有13個混管樣本呈陽性。



▼6月26日 澳門疫情▼



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協調中心表示，新增57宗個案中，33宗屬社區發現，24宗屬管控中確診。截至今早8時，通過流行病學調查共跟進8,996人，其中密切接觸者1,244人，非核心密切接觸者6,087人，次密切接觸者312人，一般接觸者296人，陪同人員643人。

另外，7月1日早上7時起，全澳門娛樂場新增多項防疫措施，包括所有進入娛樂場所範圍的人士，包括顧客、工作人員及公共部門人員，均須持有48小時內核酸檢測陰性證明、博企工作人員上班前，或進入娛樂場前當天快測陰性等，指施將於7月1日上午7時實施。

博監局將持續加強對娛樂場的防疫巡查，敦促博企做好各項防疫措施，保障娛樂場內客人與工作人員的健康安全。

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另外，珠海市疫情防控工作組發佈通告稱，根據疫情防控工作需要，自6月28日凌晨零時起，對經珠澳口岸（包括橫琴口岸）出境的澳門外僱人員，不再簽訂「三天不返珠」承諾書。