海港酒家再有一70歲男食客中招　累計42人確診　疑擴散至旺角翠園

本港疫情反彈，已連續兩星期在千宗以上水平徘徊，本港今日（28日）新增1,685宗，較昨日少188宗。屯門卓爾廣場海港酒家群組再有一名食客中招，涉及一名70歲男子，他在6月24日核酸檢測呈陽性，群組累計有42名食客中招。另外，旺角MOKO新世紀廣場翠園疑爆疫，料與海港酒家群組有關，早前曾有一名確診者與家人於6月19日中午12時半到過翠園。



本港新亞型變種病毒持續蔓延，再增28宗懷疑BA.2.12.1個案，其中有9宗與屯門卓爾廣場海港酒家群組有關。另再增16宗疑染BA.4/BA.5個案，當中有12宗為輸入個案，4宗為本地個案。



衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，屯門卓爾廣場海港酒家再增一宗個案，70歲男子於6月24日核酸呈陽性。他又指，現時群組大部份食客已進行檢測，並得到陰性結果；最早發病的個案為6月17日確診，料當晚有具傳染性的患者引發爆疫，如當晚鮮風量及空氣換氣量低於標準有可能會造成短距離的傳播。

2名海港酒家確診者傳染期曾到旺角翠園

當局亦在事後進行調查，發現旺角新世紀廣場翠園出現四宗個案，或與海港群組相關，不過當局仍需要作基因排序分析。一名曾到訪海港酒家的確診者與家人曾於6月19日中午12時半光顧翠園，二人相繼確診。由於二人於傳染期到訪該食肆，當局於6月24日發出強檢後，再發現四宗確診，分別是三名食客及一名侍應，均曾在當日中午12時至下午1時身處於翠園。

旺角MOKO新世紀廣場翠園疑爆疫，料與海港酒家群組有關，早前曾有一名確診者與家人於6月19日中午12時半到過翠園。(Open Rice 圖片）

此外，由於富泰老人院有兩名員工曾光顧海港酒家，不排除兩名員工將病毒帶入院舍，造成爆發，當局初步相信三個群組均有關聯。

。（馬煒傑攝）

衞生防護中心︰知悉酒家昨日有短暫營業

問及有報導指海港酒家今早仍有營業。歐家榮表示，知道該酒家昨日有短暫營業，當局已要求食肆提供昨天曾光顧客人的疫苗通行證資料，查看客人的數量，會繼續觀察。

他又指，如食肆出現大型爆發，當局會做流行調查檢視個案的分布，一般如果發現餐廳因通風等環境因素出現問題，食環署會要求食肆改善及暫時停業，直至食肆調整並符合標準。他又指，當局亦會確保當日出現的食客、所有食肆員工檢測陰性，才會恢復營業，相信食環署會跟進海港酒家的情況。

本港新亞型變種病毒持續蔓延，再增28宗懷疑BA.2.12.1個案，包括11宗是源頭不明個案，並有6宗為不明源頭個案的家人。其餘11宗個案中，有9宗與屯門卓爾廣場海港酒家群組有關，包括該名70歲男食客。

▼6月26日 香港仔中心港昌閣圍封檢測▼



再增16宗疑染BA.4/BA.5個案 12宗為輸入

另外，海港酒家群組患者居住的兩幢大廈懷疑出現傳播，其中山景邨景安樓有三人染疫，涉及兩個家庭；大興村興偉樓亦出現一宗個案，其同層有一宗個案與海港酒家群組相關。此外，有兩宗個案與之前個案相關，其中一個住在保民街2號海峰中心。

本港再增16宗疑染BA.4/BA.5個案，當中有12宗為輸入個案，四宗為本地個案。

四宗本地個案包括：



- 52歲女子，已打三針，居於順天邨天柱樓。她在機場負責飛機機艙清潔工作，於6月25日發病，同日核酸檢測陽性，CT值35，當局相信其是在工作期間受感染。

-37歲男子，已打三針，居於馬鞍山錦英苑K座錦怡閣，在荃灣工業中心辦公室任文職，6月24日為最後上班日，同日快測陽性，其中一名家人於6月27日檢測陽性。

-57歲女子，居於海庭道海富苑F座海欣閤，在奧海城保良局日間照顧中心工作，主要在廚房處理事務，不會接觸長者。6月24日為最後上班日，翌日發病並核酸檢測陽性，當局建議此照顧中心暫停服務，所有員工接受核酸檢測。

-38歲男子，已打三針，居於小西灣邨瑞龍樓，在九龍灣企業廣場任文職，最後上班日為6月24日，同日發病，翌日快測陽性。

▼6月20日起強制檢測公告▼

