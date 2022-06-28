澳門疫情｜增57宗個案　當局宣布稱待全民檢測結果　再研判風險

澳門疫情持續，目前正進行第三輪全民核酸檢測。當地新冠病毒感染應變協調中心表示，昨日（27日）新增57宗核酸陽性個案，今波疫情累計共414宗核酸陽性個案，涉243女、171男，暫時分為11個群組。



感染應變協調中心表示，已持續就個案進行病毒基因排序，現時所有個案基因排序結果基本上一致，均為Omicron BA.5.1；並指這種病毒株會入侵下呼吸道，與其他病毒株入侵上呼吸道不同，更容易引起肺炎，因此今輪疫情有症狀的人較多。



至於第三輪全民核酸檢測，截至今日（28日）下午3時，累計共有21個混管樣本呈陽性。感染應變協調中心指，昨日新增57宗個案，較前日的96宗減少，惟今輪全民核酸檢測尚未完成，要待得出所有結果後，才能研判現存風險，以及往後是否仍需繼續進行全民快測及全民核酸檢測。



▼6月28日 澳門疫情▼



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累計414宗個案 1人屬重症

感染應變協調中心表示，昨日（27日）新增57宗核酸陽性個案，今波疫情累計共414宗核酸陽性個案。目前的414宗個案，涉243女、171男；有105人有症狀，309人為無症狀感染者，當中包括昨日已公布的一名60歲長期病患婦人屬重症，經對症治療和新冠肺炎抗病毒藥物治療後，現時情況穏定。

新增新金華美食群組涉7人

據流行病學調查，414宗個案，仍有48人待調查未歸入群組，其餘個案暫時分為11個群組，新增群組為新金華美食群組，涉7人。其他群組包括艷麗大廈外僱群組、達昌大廈群組、黑沙環添豐乾洗有限公司群組、澳迪健體會群組、國際中心群組、四季名店、水坑尾中建商業中心群組、路氹及九澳地盤群組、高士德華暉閣群組、順利樓群組、及李秉倫大廈群組。

當局持續就個案進行基因排序 現有個案均涉BA.5.1

感染應變協調中心提到，已持續就個案進行病毒基因排序，現時所有個案基因排序結果基本上一致，均為Omicron BA.5.1。這種病毒株會入侵下呼吸道，與其他病毒株入侵上呼吸道不同，更容易引起肺炎，因此今輪疫情有症狀的人較多。

▼6月26日 澳門疫情▼



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當局稱待完成今輪全民核酸檢測 再研判往後行動

澳門正進行第三輪全民核酸檢測，截至今日（28日）下午3時，有602,966人次已採樣，其中306,397人次檢測結果呈陰性；累計共有21個混管樣本呈陽性。

感染應變協調中心指，昨日新增57宗個案，較前日的96宗減少，惟今輪全民核檢尚未完成，現時僅有一半、即約30萬人次的核酸檢測有結果，要待得出所有結果後，當局才能研判現存風險，以及往後是否仍需繼續進行全民快測及全民核酸檢測。

就核酸檢測由以十混一樣本進行改為六混一樣本，感染應變協調中心回應指是平衡當局檢測及追蹤能力後所作的決定，以加快整體速度。

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今輪核酸檢測開展至今午3時 共41宗陽性申報

另外，應變協調中心指，自今次全民核酸檢測開展，截至今午3時，共收到約651,000人次上傳快速抗原檢測的結果，當中有62宗申報為陽性，經核查上載圖片後為41宗陽性申報，扣除重複申報者共涉及36人。應變協調中心指，快測可避免部份染疫人士前往檢測站，惟快測敏感性較低，因此仍需核酸檢測作互補排查。