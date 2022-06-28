泛民47人初選案｜高院拒讓林保釋　指林曾表示要游說外國制裁

因初選47人案一直被還押的前立法會議員林卓廷上月向高等法院申請保釋被拒，高院今日（28日）頒判辭解釋原因。其代表律師稱，林從未遊說外國進行制裁，控方反駁他設立Patreon帳戶，為增強對外國的遊說效力。法官杜麗冰認為，林至2020年11月仍表示要遊說外國進行制裁，因此不認為他不會繼續危害國安，因此拒批保釋。



林卓廷和其他46名被告，被控1項串謀顛覆國家政權罪，指他們於2020年7月1日至2021年1月7日期間，一同串謀，旨在顛覆國家政權，而組織、策劃、實施或參與實施，以威脅使用武力或其他非法手段，嚴重干擾、阻撓、破壞港府履行職能。

判辭中透露，代表林的律師指，林從不支持暴力或港獨，亦從沒遊說外國進行制裁，其Patreon帳戶只是用作籌集資金支付律師費及生活費，是次申請前，林已刪除所有社交媒體平台，可見他願意遵守特別的保釋條件。

控方卻指林的Patreon帳戶在2020年11月設立，為增強對海外的遊說效力及對政權的反抗，他在2019年9月更聲稱會聯同本案2名被告成立小組，請求外國制裁。再者，由帳戶及所獲的籌款可見，林有強烈的政治影響力。

案件編號：HCMP138/2022

47名被告中13人獲准保釋。(詳看下圖)

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47名被告中，多人已退出政壇或辭去區議員等職務。(詳看下圖)