回歸25周年｜賀一誠今赴港出席七一回歸活動　嚴格按照港防疫要求

澳門新聞局今早（29日）公布，應香港特別行政區行政長官林鄭月娥邀請，澳門行政長官賀一誠於6月29日至7月1日將前往香港，出席慶祝香港回歸祖國二十五周年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典禮，澳門行政長官辦公室主任許麗芳隨行。



澳門新聞局6月29日公布，澳門行政長官賀一誠於6月29日至7月1日前往香港，出席慶祝香港回歸祖國二十五周年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典禮。（資料圖片/梁鵬威攝）

代表團離澳前一周進行健康監測 每天核酸檢測

澳門新聞局公告指，為參與是次意義重大慶祝活動，澳門特區政府代表團將嚴格按照香港特區政府的防疫要求，在離澳前一周進行健康監測及每天抗原與核酸檢測，在港活動期間進行閉環管理及檢測等防疫措施；在遵守嚴格防疫措施的前提下，代表團結束行程後將嚴格按照衛生局的要求，在第1、2、4、7天接受核酸檢測，期間不參加不能佩戴口罩的活動。

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應林鄭月娥邀請來港 參與意義重大慶祝活動

賀一誠不在澳門期間，由行政法務司司長張永春臨時代理行政長官的職務。公告指，應香港特別行政區行政長官林鄭月娥邀請，行政長官賀一誠於6月29日至7月1日前往香港，出席慶祝香港回歸祖國二十五周年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典禮。行政長官辦公室主任許麗芳隨行。

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